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Научное предприятие обесточено из-за удара российского FPV

Происшествия 08:20   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Научное предприятие обесточено из-за удара российского FPV Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов утром 5 сентября сообщил, что в результате удара российского FPV-дрона начались проблемы с электроснабжением.

Так на данный момент обесточен один из микрорайонов села Черкасская Лозовая, а также научное предприятие.

«Вчера в результате попадания FPV-дрона в поселке Лесное были повреждены окна и фасады жилых многоквартирных домов», – добавил Гололобов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне 4 сентября враг продолжил терроризировать Харьковскую область. Российские удары фиксировали в Золочеве, а также на Балаклейщине.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов утром 5 сентября сообщил, что в результате удара российского FPV-дрона начались проблемы с электроснабжением.".