Научное предприятие обесточено из-за удара российского FPV

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов утром 5 сентября сообщил, что в результате удара российского FPV-дрона начались проблемы с электроснабжением.

Так на данный момент обесточен один из микрорайонов села Черкасская Лозовая, а также научное предприятие.

«Вчера в результате попадания FPV-дрона в поселке Лесное были повреждены окна и фасады жилых многоквартирных домов», – добавил Гололобов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне 4 сентября враг продолжил терроризировать Харьковскую область. Российские удары фиксировали в Золочеве, а также на Балаклейщине.