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Задержка денег на восстановление домов в Харькове и области: объяснение ХОВА

Оригинально 18:30   04.09.2026
Елена Нагорная
Задержка денег на восстановление домов в Харькове и области: объяснение ХОВА Фото: Харьковский горсовет

Процесс выделения государственных средств на восстановление поврежденных российскими обстрелами жилых домов в Харькове и области в 2026 году задержался по двум основным причинам — это дефицит бюджетного финансирования и бюрократические процедуры, связанные с реорганизацией профильного министерства.

Об этом рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив». По его словам, средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере почти 700 миллионов гривен предусматривались для региона еще на прошлый год, однако получить их удалось только сейчас.

«Это на достройку уже начатых проектов и на новые проекты, в том числе. Мы с городом Харьковом достаточно тяжело отстаивали все эти проекты по двум причинам. Первая — это ограниченный государственный финансовый ресурс. И второй вопрос — это реорганизация этого министерства, которая прошла сейчас в формате нового Кабмина. Есть определенные административные бюрократические процедуры, которые должны были пройти», — пояснил Синегубов.

Начальник ХОВА отметил, что сдвинуть процесс с места удалось после совместного обращения областных и городских властей во время визита на Харьковщину нового министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

«Мы с мэром подняли этот вопрос, что это крайне необходимые средства для людей, прежде всего, потому что это восстановление конструктивов домов, там, где люди ждут этого. И дальше они смогут уже пользоваться своими жилыми помещениями, получить компенсацию через «єВідновлення» на ремонты», — подчеркнул Синегубов.

Полученные 398,3 миллиона гривен распределят примерно поровну между Харьковом и другими громадами области. В то же время чиновник подтвердил, что все выделенные средства регион должен полностью освоить до конца текущего года.

Как сообщала МГ «Объектив», субвенция позволит профинансировать 11 проектов восстановления. В частности, в Харькове средства направят на завершение работ в четырех многоэтажках на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. В области будут восстанавливать объекты в Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Процесс выделения государственных средств на восстановление поврежденных российскими обстрелами жилых домов в Харькове и области в 2026 году задержался по двум основным причинам.".