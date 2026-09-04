Возможен ли дефицит продуктов в Харькове: прогноз ХОВА (видео)

В некоторых супермаркетах в Харькове, как и по всей стране, опустела часть полок. Начальник ХОВА Олег Синегубов не считает, что пора делать запасы на годы вперед.

«Продукты первой необходимости — все они есть сейчас во всех супермаркетах, которые у нас есть на территории города Харькова и Харьковской области. Вопрос об опустевших полках – это, конечно, усложненная логистика», — заявил Синегубов.

Он отметил: если где-то есть пустые полки, то это результат ударов по центральным складам в Киеве и усложнения логистики. Однако проблему решают.

«Мы усиливаем коммуникацию с бизнесом о помощи им, возможно, децентрализации определенных логистических процессов. Не буду об этом говорить более подробно, но мы с бизнесом работаем над этим. Наша задача: чтобы продукты питания (первый приоритет – это продукты питания первой необходимости) были в достаточном количестве на полках супермаркетов», — сказал начальник ХОВА на брифинге 4 сентября.

Он напомнил, что Харьков проходил еще большее опустение супермаркетов в 2022 году, когда доставка товаров в город усложнялась угрозами для грузоперевозок. А также дал прогноз относительно развития ситуации.

«Может ли ситуация усложниться? Конечно, может. Однако это не значит, что люди должны идти и сгребать все с полок, запасаться – и так далее. Конечно, определенный запас у людей и так есть — на двое-трое суток. Мы не прогнозируем проблем с поставкой продуктов питания в том виде, что в принципе исчезнут с полок продукты питания первой необходимости», — подчеркнул руководитель Харьковской ОВА.