Live

По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов

Общество 08:21   03.09.2026
Оксана Якушко
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов Фото: МГ «Объектив»

5 – 18 гривен за кг – такой может быть цена на картофель осенью 2026 года, считают производители и эксперты из картофелеводства.

Из-за летней жары могут собрать на 30% меньше картофеля, чем ожидали

В последние недели украинские производители картофеля массово копают этот популярный овощ. На большой, подобный прошлогоднему, урожай особо не рассчитывают – свои коррективы внесла летняя жара. Хотя она и не была такой сокрушительной, как два года назад.

«Мы делали у себя на демонстрационном поле в институте пробные подкапывания. 30% по некоторым сортам будет недобор урожая», — рассказала «Объективу» заместитель директора Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник.

Именно засуха, высокие температуры и отсутствие дождей не дали клубням набрать влаги, объясняет Татьяна Олейник. Поэтому производители картофеля стали говорить о возможном снижении урожайности еще с середины лета.

Жара сильно повлияла на урожай картофеля во Львовской, Черкаской и Винницкой области, где было гораздо меньше дождей, чем обычно, перечисляет Татьяна Олейник. Согласно сообщениям гидрометеорологических служб в этих регионах существенно снизился уровень воды в некоторых реках, а в селах кое-где пересохли колодцы. Поэтому эти регионы общую урожайность с картофелем снизят, говорит эксперт.

Сколько собрали картофеля и будет ли дефицит известно в октябре

На фермерских хозяйствах, где полив есть, урожайность снизилась лишь на 15%. Так что производители, которые занимаются профессиональным выращиванием овощей, получают неплохие урожаи благодаря поливу. Но таких хозяйств не так много в Украине, чтобы вытянуть высокую урожайность по стране, оценивает ситуацию заместитель директора Института картофелеводства.

«Находящиеся у нас здесь предприятия – Борисполь, Бровары – все эти фермерские хозяйства и компании однозначно на поливе. Раньше и юг весь был на поливе, сейчас он отпадает», – говорит Олейник.

В целом в этом году посадили картофеля по площади не меньше, чем в прошлом, даже где-то увеличили, успокаивает эксперт. Главными «картофельными» направлениями традиционно остаются Волынь, Полесье, Черниговщина. Хотя из-за боевых действий вдоль северной границы, на Черниговщине и Сумщине, заметно сократились площади выращивания, отмечает производитель картофеля Анатолий Быкин. Он от прогнозов по урожаю и итогам категорически отмахивается – до конца октября.

«Вот когда мы весь картофель выкопаем, когда в хранилища перевезем – тогда можно о чем-то говорить. А сейчас неблагодарное дело», – коротко рубит.

Низких цен картофеля ждать не стоит

Несмотря на это, уже сейчас эксперты прогнозируют, что особо низких цен на картофель ждать не стоит. Сейчас в крупных торговых сетях за овощ просят от 12,50 до 24 грн за кг – в зависимости от сорта.

Быкин склоняется к мнению, что цена будет не ниже 15 грн за кг – из-за желания фермеров заработать на выращенном урожае.

«В этом году вся овощная группа страдала от жары. Поэтому я думаю, что картошка осенью будет стоить 15-18 гривен за кг. Разве что спад будет, когда массово начнут ее копать. Или еще когда люди начнут ее на зиму массово скупать, тогда цена немного пошатнется», — говорит Татьяна Олейник.

Читайте также: Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 3 сентября: как прошла ночь
03.09.2026, 07:15
Новости Харькова — главное 2 сентября: правда о Казачьей Лопани, подрыв авто
Новости Харькова — главное 2 сентября: правда о Казачьей Лопани, подрыв авто
02.09.2026, 21:42
Обустройте подвалы своих домов — «Ахиллес» о подготовке к зимним ударам РФ
Обустройте подвалы своих домов — «Ахиллес» о подготовке к зимним ударам РФ
02.09.2026, 20:36
Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории
03.09.2026, 06:00
Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState
Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState
02.09.2026, 12:47
Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины
Двое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины
03.09.2026, 08:55

Новости по теме:

27.08.2026
Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове
13.07.2026
Почему цена на подсолнечное масло растет в Украине – мнение экономиста
26.06.2026
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
11.06.2026
Июнь начался с контрастов: как погода на Харьковщине повлияет на урожай
01.06.2026
Температурные качели в мае: как погода повлияет на урожай на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 08:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 – 18 гривен за кг – такой может быть цена на картофель осенью 2026 года, считают производители и эксперты из картофелеводства.".