По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов

5 – 18 гривен за кг – такой может быть цена на картофель осенью 2026 года, считают производители и эксперты из картофелеводства.

Из-за летней жары могут собрать на 30% меньше картофеля, чем ожидали

В последние недели украинские производители картофеля массово копают этот популярный овощ. На большой, подобный прошлогоднему, урожай особо не рассчитывают – свои коррективы внесла летняя жара. Хотя она и не была такой сокрушительной, как два года назад.

«Мы делали у себя на демонстрационном поле в институте пробные подкапывания. 30% по некоторым сортам будет недобор урожая», — рассказала «Объективу» заместитель директора Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник.

Именно засуха, высокие температуры и отсутствие дождей не дали клубням набрать влаги, объясняет Татьяна Олейник. Поэтому производители картофеля стали говорить о возможном снижении урожайности еще с середины лета.

Жара сильно повлияла на урожай картофеля во Львовской, Черкаской и Винницкой области, где было гораздо меньше дождей, чем обычно, перечисляет Татьяна Олейник. Согласно сообщениям гидрометеорологических служб в этих регионах существенно снизился уровень воды в некоторых реках, а в селах кое-где пересохли колодцы. Поэтому эти регионы общую урожайность с картофелем снизят, говорит эксперт.

Сколько собрали картофеля и будет ли дефицит известно в октябре

На фермерских хозяйствах, где полив есть, урожайность снизилась лишь на 15%. Так что производители, которые занимаются профессиональным выращиванием овощей, получают неплохие урожаи благодаря поливу. Но таких хозяйств не так много в Украине, чтобы вытянуть высокую урожайность по стране, оценивает ситуацию заместитель директора Института картофелеводства.

«Находящиеся у нас здесь предприятия – Борисполь, Бровары – все эти фермерские хозяйства и компании однозначно на поливе. Раньше и юг весь был на поливе, сейчас он отпадает», – говорит Олейник.

В целом в этом году посадили картофеля по площади не меньше, чем в прошлом, даже где-то увеличили, успокаивает эксперт. Главными «картофельными» направлениями традиционно остаются Волынь, Полесье, Черниговщина. Хотя из-за боевых действий вдоль северной границы, на Черниговщине и Сумщине, заметно сократились площади выращивания, отмечает производитель картофеля Анатолий Быкин. Он от прогнозов по урожаю и итогам категорически отмахивается – до конца октября.

«Вот когда мы весь картофель выкопаем, когда в хранилища перевезем – тогда можно о чем-то говорить. А сейчас неблагодарное дело», – коротко рубит.

Низких цен картофеля ждать не стоит

Несмотря на это, уже сейчас эксперты прогнозируют, что особо низких цен на картофель ждать не стоит. Сейчас в крупных торговых сетях за овощ просят от 12,50 до 24 грн за кг – в зависимости от сорта.

Быкин склоняется к мнению, что цена будет не ниже 15 грн за кг – из-за желания фермеров заработать на выращенном урожае.

«В этом году вся овощная группа страдала от жары. Поэтому я думаю, что картошка осенью будет стоить 15-18 гривен за кг. Разве что спад будет, когда массово начнут ее копать. Или еще когда люди начнут ее на зиму массово скупать, тогда цена немного пошатнется», — говорит Татьяна Олейник.