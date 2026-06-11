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Июнь начался с контрастов: как погода на Харьковщине повлияет на урожай

Общество 13:14   11.06.2026
Виктория Яковенко
Июнь начался с контрастов: как погода на Харьковщине повлияет на урожай

Погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики называют контрастной.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщает: на всей территории области в начале декады растения страдали от низких ночных температур, а затем — от чрезвычайно высоких.

«Благодаря повышенному температурному режиму произошло интенсивное накопление эффективных температур, в течение декады ускорилось фенологическое развитие теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Запасы продуктивной влаги в почве на многих площадях были на уровне удовлетворительных и недостаточных показателей, в последние дни декады началось их интенсивное уменьшение», — отметили синоптики.

И добавили: из-за крайне неравномерного распределения осадков на территории центральных и северных районов отмечали площади, где началась засуха под ранними хлебами.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: в субботу и воскресенье температура в большинстве областей Украины спадет.

«Так что пока на сильную жару не рассчитываем – умеренное красивое лето с некрасивыми комарами», – отметили Диденко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погоду в первой декаде июня в Харьковской области синоптики называют контрастной.".