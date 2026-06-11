Червень почався з контрастів: як погода на Харківщині вплине на врожай
Погоду у першій декаді червня на Харківщині синоптики називають контрастною.
Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомляє: на всій території області на початку декади рослини потерпали від низьких нічних температур, а потім – від надзвичайно високих.
«Завдяки підвищеному температурному режиму відбулось інтенсивне накопичення ефективних температур, протягом декади прискорився фенологічний розвиток теплолюбних сільськогосподарських культур. Запаси продуктивної вологи в ґрунті на багатьох площах були на рівні задовільних та недостатніх показників, в останні дні декади розпочалося їхнє інтенсивне зменшення», – зазначили синоптики.
І додали: через вкрай нерівномірний розподіл опадів на території центральних та північних районів відмічали площі, де розпочалась ґрунтова засуха під ранніми хлібами.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: в суботу та неділю температура у більшості областей України спаде.
«Так що поки на сильну спеку не розраховуємо – помірне красиве літо з некрасивими комарами», – зазначили Діденко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врожай, июнь, погода, синоптики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 13:14;