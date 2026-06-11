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Червень почався з контрастів: як погода на Харківщині вплине на врожай

Суспільство 13:14   11.06.2026
Вікторія Яковенко
Червень почався з контрастів: як погода на Харківщині вплине на врожай

Погоду у першій декаді червня на Харківщині синоптики називають контрастною.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомляє: на всій території області на початку декади рослини потерпали від низьких нічних температур, а потім – від надзвичайно високих.

«Завдяки підвищеному температурному режиму відбулось інтенсивне накопичення ефективних температур, протягом декади прискорився фенологічний розвиток теплолюбних сільськогосподарських культур. Запаси продуктивної вологи в ґрунті на багатьох площах були на рівні задовільних та недостатніх показників, в останні дні декади розпочалося їхнє інтенсивне зменшення», – зазначили синоптики.

І додали: через вкрай нерівномірний розподіл опадів на території центральних та північних районів відмічали площі, де розпочалась ґрунтова засуха під ранніми хлібами.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: в суботу та неділю температура у більшості областей України спаде.

«Так що поки на сильну спеку не розраховуємо – помірне красиве літо з некрасивими комарами», – зазначили Діденко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погоду у першій декаді червня на Харківщині синоптики називають контрастною.".