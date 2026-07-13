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Почему цена на подсолнечное масло растет в Украине – мнение экономиста

Общество 19:30   13.07.2026
Оксана Якушко
Почему цена на подсолнечное масло растет в Украине – мнение экономиста Изображение создано ИИ

Цена на подсолнечное масло продолжает бить рекорды – за последние полгода она поднялась на 30% и продолжает свое движение вверх. Причины подорожания объяснил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

«Цена на масло начала расти с начала года, тогда она было самой низкой. А в июне цена действительно достигла максимума. Это я связываю с двумя факторами. Во-первых, действительно, в Днепропетровской области был удар по крупному масличному заводу (5 января 2026 года российские войска атаковали БпЛА маслоэкстракционный завод американской компании Bunge в Днепре. Предприятие производит масло под известным брендом «Олейна» – прим. ред.). И было еще несколько ударов по масляным заводам в Украине. Во-вторых, цена на растительное масло очень тесно коррелируется с ценой подсолнечника. Пока у нас есть факт, что цена на масло выросла примерно на четверть, и за год это значительно больше, чем инфляция. Думаю, что эти два фактора: удары по маслозаводам, и цена из-за ожиданий от урожая подсолнечника играют свою роль», — пояснил Дмитрий Шиян.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена на подсолнечное масло продолжает бить рекорды – за последние полгода она поднялась на 30%. Причины подорожания объяснил МГ Объектив профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.".