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Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста

Економіка 19:30   13.07.2026
Оксана Якушко
Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста

Ціна на олію продовжує бити рекорди – за останні пів року вона піднялася на 30% і продовжує свій рух угору. Причини подорожчання пояснив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

«Ціна на олію почала зростати з початку року, тоді вона була найнижчою. Потім вона в червні дійсно досягла максимуму. Це я пов’язую з двома факторами. По-перше, дійсно, у Дніпропетровській області був удар по великому олійному заводу (5 січня 2026 року російські війська атакували БпЛА олійноекстракційний завод американської компанії Bunge у Дніпрі. Підприємство виготовляє олію під відомим брендом «Олейна» – прим. ред.). І було ще декілька ударів по олійних заводах. По-друге, ціна на олію дуже тісно корелюється з ціною соняшнику. Поки що ми маємо факт, що ціна на олію зросла приблизно на четверть, і за рік це значно більше, ніж інфляція. Думаю, що ці два фактори: удари по олійним заводам і ціна через очікування від урожаю соняшнику грають свою роль», – пояснив Дмитро Шиян.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 19:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна на олію продовжує бити рекорди – за останні пів року вона піднялася на 30%. Причини подорожчання пояснив МГ “Об’єктив” професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.".