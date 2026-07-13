Беремо дітей з Холодної гори: перший підземний дитсадок відкрили під Харковом

Під Харковом, у селищі Пісочин, запрацював перший підземний дитячий садок в Україні.

«Сьогодні стартує запуск роботи підземного дитячого садочка у Пісочині – першого в країні, першого в Харківській області», – презентує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Згідно з проєктом, дитсадок в одну зміну вміщає 226 осіб — дітей і вихователів. Вже зараз у садочку сформували 21 групу для малюків від трьох років, зокрема й інклюзивну. Діти відвідуватимуть заклад з 08:00 до 13:00. Якщо заявок буде більше — садочок працюватиме у дві зміни, і це дозволить охопити понад 500 дошкільнят, розповіла директорка Оксана Ноздріна.

«Наші батьки дуже довго це чекали на відкриття садочка. І з такою безпековою ситуацією діти вже чотири роки сидять вдома. А дітям, особливо із трьох рочків, дуже потрібно живе спілкування. Ми беремо дітей з громади, але якщо приходять з Люботина, Холодної Гори, ми їх теж беремо. І з родин переселенців у нас було 36 дітей, зараз не можу відповісти, скільки на 1 вересня буде. У нас буде 21 група, із них одна спеціальна. У цій групі буде чотири дитини з особливими освітніми потребами», – зазначила Ноздріна.

За даними Синєгубова, безпечна споруда коштувала близько 180 мільйонів гривень та є повністю автономною. Проєкт розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс. Побудували дитсадок коштом місцевого, обласного та бюджету громади. А ще – державних коштів.

«Тут збудована повністю підземна споруда у вигляді бомбосховища. Як бомбосховище, оскільки це споруда подвійного призначення, вона розрахована на понад тисячу людей, які можуть укриватися тут безпосередньо. Будівля повністю автономна, це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою і автономністю енергоспоживання», – говорить Синєгубов.