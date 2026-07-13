Ворог використовує тактику виснаження: про що просить Терехов харків’ян

35 разів армія РФ атакували Харків минулого тижня. Статистику «прильотів» вже традиційно опублікував мер Ігор Терехов.

За даними міського голови, на місто летіли КАБи, реактивні системи залпового вогню, «шахеди», «італмаси», «бандеролі» та FPV-дрони, зокрема і на оптоволокні.

«Наслідки усіх атак страшні, адже 92 людини постраждали, серед них – 12 дітей. Трьох харків’ян ми, на превеликий жаль, втратили», – пише Терехов.

Під вогнем у Шевченківському районі опинилися медичні та освітні заклади, готель, інженерні мережі. Не менш важким був «приліт» по Немишлянському району, констатує мер. Спочатку росіяни обстріляли приватний сектор, а потім «бандероль» зруйнувала верхній поверх п’ятиповерхівки.

«Також продовжується полювання окупантів на АЗС, іноді фіксуємо випадки з повторними влучаннями. Їхнє завдання цілком зрозуміле – посіяти паніку, паралізувати логістику та завдати збитків економіці. Загалом противник відверто використовує тактику виснаження. Ворог комбінує зброю, накриває кілька районів за добу та цинічно повертається до вже зруйнованих локацій», – підкреслює міський голова.

Минулого тижня в Харкові тривоги лунали майже на 45 годин (31%) менше, ніж загалом по області.

«Проте дуже прошу пам’ятати одну критично важливу річ. Якщо сигнал вмикається безпосередньо для Харкова, загроза є реальною, а часу на реакцію – обмаль. Будьте уважними! Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Реагуйте та не ігноруйте небезпеку», – звернувся Терехов.