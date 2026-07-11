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До +25, короткочасний дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

Суспільство 20:00   11.07.2026
Вікторія Яковенко
До +25, короткочасний дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

У неділю, 12 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, вночі та вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 21-23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 20–25.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, у Харкові 8 липня в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 12 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, вночі та вранці – слабкий туман.".