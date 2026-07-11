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Ворог знову рветься до Куп’янська, але для РФ є «не дуже добрі новини»: аналіз

Фронт 11:46   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог знову рветься до Куп’янська, але для РФ є «не дуже добрі новини»: аналіз

«Дуже цікаві події» відбувається в районі Куп’янська, повідомив воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Він розповів, де зараз тиснуть війська РФ, а де контратакують українські воїни.

«У жовтні 2025-го генерал Кузовльов оголосив Куп’янськ захопленим, що підтвердили Герасимов, Білоусов, потім про це неодноразово говорив сам Путін. А Куп’янськ як був, так і залишається українським. Зараз росіяни намагаються в районі Куп’янська відновити контроль в трикутнику Кідрашівка-Голубівка-Радьківка. Їх можливості щодо просування безпосередньо по правому берегу річки Оскіл переважно базувалося останні місяці на частковому ситуативному контролі присутності в районі Голубівки. Кіндрашівка та Радьківка знаходились під контролем СОУ. Зараз росіяни намагаються тиснути якраз на ці два населені пункти. Для чого? Так само як торік, щоб мати можливість інфільтрації в Куп’янськ саме з півночі на південь, прориватися до центру самого міста з метою закріплення і звітування, що нібито «Куп’янськ продовжує залишатися під контролем РФ». Але ось тут починаються новини не дуже добрі для самих російських окупантів», – інформує Коваленко в огляді на Oboz.ua .

Відео: Oboz.ua

По-перше, СОУ зараз тиснуть в районі Западного. Про це не дуже багато говорять офіційні посадовці СОУ, але через цю інформацію постійно скиглять так звані «зет-воєнкори», продовжує експерт.

«Окрім цього тиску, ми можемо говорити про те, що СОУ також почали системні контратаки на Дворічанський плацдарм, який росіяни формували досить довго. Це виявився такий недоплацдарм, адже основні задачі він не виконав – там неможливо зараз концентрувати якесь ударне угруповання, виключно диверсійно-рейдові тактичного рівня якісь підрозділи і виконує він тактичний рівень задач. Великобурлуцький напрям не відкрили, Куп’янськ не захопили, а закидати м’ясом і повзати по трубах, як повзали так і повзають, а зараз ще і СОУ розпочали деякі дії на цьому плацдармі», – констатує Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Дуже цікаві події» відбувається в районі Куп’янська, повідомив воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко.".