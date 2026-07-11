Враг снова рвется в Купянск, но для РФ есть «не очень хорошие новости»: анализ

«Очень интересные события» происходят в районе Купянска, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Он рассказал, где сейчас давят войска РФ, а где контратакуют украинские воины.

«В октябре 2025-го генерал Кузовлев объявил Купянск захваченным, что подтвердили Герасимов, Белоусов, затем об этом не раз говорил сам Путин. А Купянск как был, так и остается украинским. Сейчас россияне пытаются в районе Купянска восстановить контроль в треугольнике Кодрашевка-Голубовка-Радьковка. Их возможности по продвижению непосредственно по правому берегу реки Оскол преимущественно базировались последние месяцы на частичном ситуативном контроле присутствия в районе Голубовки. Кондрашовка и Радьковка находились под контролем СОУ. Сейчас россияне пытаются давить как раз на эти два населенных пункта. Зачем? Так же как в прошлом году, чтобы иметь возможность инфильтрации в Купянск именно с севера на юг, прорываться в центр самого города с целью закрепления и отчетности, что якобы «Купянск продолжает оставаться под контролем РФ». Но вот здесь начинаются новости не очень хорошие для самих российских оккупантов», — информирует Коваленко в обзоре Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Во-первых, СОУ сейчас давят в районе Западного. Об этом не очень много говорят официальные чиновники СОУ, но из-за этой информации постоянно ноют так называемые «зет-военкоры», продолжает эксперт.

«Кроме этого давления мы можем говорить о том, что СОУ также начали системные контратаки на Двуречанский плацдарм, который россияне формировали достаточно долго. Это оказался такой недоплацдарм, ведь основные задачи он не выполнил – там невозможно сейчас концентрировать какую-то ударную группировку, исключительно диверсионно-рейдовые тактического уровня какие-то подразделения и выполняет он тактический уровень задач. Великобурлукское направление не открыли, Купянск не захватили, а забрасывать мясом и ползать по трубам, как ползают так и ползают, а сейчас еще и СОУ предприняли некоторые действия на этом плацдарме», — констатирует Коваленко.