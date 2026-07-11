Войска РФ пытаются наступать на Харьковщине, но есть ли результат – ISW

Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, на Купянском и Боровском направлениях, однако продвижений не имеет, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Источник, сообщавший о деятельности Западно-российской группировки сил, заявил 10 июля, что украинские силы все чаще используют тактику проникновения небольшими группами и применяют беспилотники для снабжения своих позиций. Источник отметил, что российским силам трудно обеспечивать снабжение своих позиций с помощью беспилотников», — сказал он.

Напомним, российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Об этом сообщали аналитики проекта DeepState, обновившие свою интерактивную карту. По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочково Волчанской громады. Официально данная информация военными ведомствами не подтверждена.

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