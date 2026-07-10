Благодаря Middle strike уменьшилось количество штурмов с техникой на фронте

Силы обороны, благодаря Middle strike, взяли под огневой контроль трассы на юге Украины настолько успешно, что оккупированные Крым и Приазовье сидят без топлива, воды и света.

А с Кинзбургской косы время от времени появляются сообщения, что вот-вот и россияне выведут оттуда войско.

«Мы видели движение российских военных с Кинзбургской косы – такие видео есть, но это может быть попытка ввести нас в заблуждение, это могут быть какие-то маневры. Но логистика на том участке фронта действительно уже нарушена, уже немало сделано там. Нет топлива – не поставят боеприпасы. Не будет перемещения личного состава, усиления каких-либо позиций. Противники психологически настроены уже не выполнять поставленные задачи. На самом деле это огромное влияние. Даже небольшой промежуток времени, который сейчас Middle strike применяет, очень положительно влияет на поле боя. Та же техника не будет заправлена ​​и не будут происходить штурмы на бронетехнике. Противник перекидывает на то направление, где ему поставлены цели, технику. И механизированные штурмы не происходят: если возьмем Купянск, то их меньше, если Запорожское направление, то больше. Если россияне могут применить технику на поле боя и видят, что это действенно, они будут использовать, пока техника не закончится», — рассказал МГ «Объектив» «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».