Первые боевые испытания новейших БпЛА-перехватчиков, способных автоматически уничтожать Shahed, прошли в Харьковской области.

Об этом ранее сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он заявил, что участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения Shahed.

Офицеры ПВО «Хартии» уже наблюдали эти испытания в Харьковской области

«Да, есть такие дроны. Я вам не скажу производителя, по определенным причинам, на которые установлен софт, помогающий в донаведении. Такие украинские дроны фиксируют цель и начинают донаводиться на «шахед». И потом уничтожает его», — сухо, но с гордостью рассказывает МГ «Объектив» о новой технологии «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13-й бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».