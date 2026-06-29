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«Донаводится» на Shahed – и уничтожает». Об испытаниях БпЛА-перехватчиков

Фронт 22:35   29.06.2026
Оксана Якушко
«Донаводится» на Shahed – и уничтожает». Об испытаниях БпЛА-перехватчиков

Первые боевые испытания новейших БпЛА-перехватчиков, способных автоматически уничтожать Shahed, прошли в Харьковской области.

Об этом ранее сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он заявил, что участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения Shahed.

Офицеры ПВО «Хартии» уже наблюдали эти испытания в Харьковской области

«Да, есть такие дроны. Я вам не скажу производителя, по определенным причинам, на которые установлен софт, помогающий в донаведении. Такие украинские дроны фиксируют цель и начинают донаводиться на «шахед». И потом уничтожает его», — сухо, но с гордостью рассказывает МГ «Объектив» о новой технологии «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13-й бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 22:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые боевые испытания новейших БпЛА-перехватчиков, способных автоматически уничтожать Shahed, прошли в Харьковской области.".