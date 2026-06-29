Большинство российских БпЛА сбивают еще над территорией противника, рассказал МГ «Объектив» «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ARCUS 13 бригады оперативного назначения Хартия.

Россияне берут массовостью, говорит офицер ПВО Хартия.

«У них нет проблем с финансированием и производством. И гражданские видят не весь процент нашей работы. «Шахеды» в основном сбивают еще над территорией противника. Малое их количество прорывается через оборону ПВО, потому что эта оборона постоянно истощается: идет постоянная перезарядка. 90% российских дронов мы поражаем, 10% могут прорваться. И так же потом во второй, третьей и последующих полосах нашей обороны мы поражаем российские БпЛА», — пояснил «Сайгон».

Что касается реактивных «шахедов», то их преимущество – это скорость, с которой они двигаются по определенной траектории.