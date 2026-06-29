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Почему «шахеды» иногда словно блуждают над Харьковом – объяснение военного

Происшествия 17:44   29.06.2026
Оксана Якушко
Почему «шахеды» иногда словно блуждают над Харьковом – объяснение военного

Несколько недель назад над Харьковом зафиксировали «шахед», которым, по идее, управлял оператор в режиме свободной охоты. 

Об этом сообщил украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Над Харьковом нарезал круги «шахед», которым, судя по его траектории, руководил оператор в режиме свободной охоты и выбирал цель среди гражданской застройки», — добавил военкор.

У горожан возникло предположение, не мог ли этот дрон питаться от Starlink? Ведь уже в феврале 2026 года военные аналитики сообщали, что россияне ставят на «шахеды» Starlink.

Ситуацию с этим «шахедом» МГ «Объектив» объяснил «Сайгон», заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «ARCUS» 13 бригады оперативного назначения «ХАРТИЯ».

«В нашей полосе и по смежным подразделениям «шахеды» с установленным Starlink не фиксировали. Вероятно, этот «шахед», летавший над Харьковом, был подавлен РЭБом. То есть, он не летел именно к той цели, которая ему была задана. И когда дрон кружит, на него вылетают наши перехватчики и поражают его», — подробно объяснил «Сайгон».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 17:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько недель назад над Харьковом зафиксировали «шахед», которым, по идее, управлял оператор в режиме свободной охоты.".