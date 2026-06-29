Live

Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового

Події 17:44   29.06.2026
Оксана Якушко
Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового

Декілька тижнів тому над Харковом зафіксували «шахед», яким, за ідеєю, керував оператор у режимі вільного полювання. 

Про це повідомив український військкор Андрій Цаплієнко.

«Над Харковом нарізав кола «шахед», яким, судячи з його траєкторії, керував оператор в режимі вільного полювання і обирав ціль серед цивільної забудови», – додав військкор.

У містян виникло припущення, чи не міг цей дрон живитися від Starlink? Адже вже у лютому 2026 році військові аналітики повідомляли, що росіяни ставлять на «шахеди» Starlink.

Ситуацію із цим «шахедом» МГ «Об’єктив» пояснив «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

«У нашій смузі і по суміжних підрозділах «шахеди» з установленим Starlink не фіксували. Ймовірно, цей «шахед», що літав над Харковом, був пригнічений РЕБом. Тобто він не летів саме до тієї цілі, яка йому була задана. І коли дрон кружляє, на нього вилітають наші перехоплювачі та його вражають», – докладно пояснив «Сайгон».

Читайте також: По Харкову вдарив КАБ: загинула 23-річна, постраждалі (доповнюється)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова – головне 29 червня: звернення обленерго, по місту вдарив КАБ
Новини Харкова – головне 29 червня: звернення обленерго, по місту вдарив КАБ
29.06.2026, 18:14
По Харкову вдарив КАБ: загинула 23-річна, постраждалі (доповнюється)
По Харкову вдарив КАБ: загинула 23-річна, постраждалі (доповнюється)
29.06.2026, 17:55
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині
29.06.2026, 16:47
Вибухи чули в Харкові: про «приліт» БпЛА повідомляє Терехов (фото)
Вибухи чули в Харкові: про «приліт» БпЛА повідомляє Терехов (фото)
29.06.2026, 16:07
Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового
Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового
29.06.2026, 17:44
Атакували FPV, реактивні «шахеди», удари по АЗС: Терехов про тиждень у Харкові
Атакували FPV, реактивні «шахеди», удари по АЗС: Терехов про тиждень у Харкові
29.06.2026, 15:31

Новини за темою:

27.06.2026
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
27.06.2026
У Харкові відновлюють комунікації, пошкоджені від розмерзання минулої зими
27.06.2026
Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше
25.06.2026
Людей накрутили проти Києва – депутатка Куц про «дзвіночки» перед вторгненням
21.06.2026
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 17:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька тижнів тому над Харковом зафіксували «шахед», яким, за ідеєю, керував оператор у режимі вільного полювання. ".