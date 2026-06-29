Чому «шахеди» інколи наче блукають над Харковом – пояснення військового

Декілька тижнів тому над Харковом зафіксували «шахед», яким, за ідеєю, керував оператор у режимі вільного полювання.

Про це повідомив український військкор Андрій Цаплієнко.

«Над Харковом нарізав кола «шахед», яким, судячи з його траєкторії, керував оператор в режимі вільного полювання і обирав ціль серед цивільної забудови», – додав військкор.

У містян виникло припущення, чи не міг цей дрон живитися від Starlink? Адже вже у лютому 2026 році військові аналітики повідомляли, що росіяни ставлять на «шахеди» Starlink.

Ситуацію із цим «шахедом» МГ «Об’єктив» пояснив «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

«У нашій смузі і по суміжних підрозділах «шахеди» з установленим Starlink не фіксували. Ймовірно, цей «шахед», що літав над Харковом, був пригнічений РЕБом. Тобто він не летів саме до тієї цілі, яка йому була задана. І коли дрон кружляє, на нього вилітають наші перехоплювачі та його вражають», – докладно пояснив «Сайгон».