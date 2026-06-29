«90% БпЛА РФ ми виражаємо, 10% можуть прорватися» – офіцер ППО

Більшість російських БпЛА збивають ще над територією противника, розповів МГ «Об’єктив» «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

Росіяни беруть масовістю, каже офіцер ППО «Хартія».

«У них немає проблем з фінансуванням і виробництвом. І цивільні бачать не весь відсоток наших уражень. «Шахеди» переважно збивають ще над територією противника. Мала їхня кількість проривається через оборону ППО, тому що ця оборона постійно виснажується: триває постійна перезарядка. 90% російських дронів ми виражаємо, 10% можуть прорватися. І так само потім у другій, третій і в подальших смугах нашої оборони ми вражаємо російські БпЛА», – пояснив «Сайгон».

Щодо реактивних «шахедів», то їхня перевага – це швидкість, з якою вони рухаються по визначеній траєкторії.