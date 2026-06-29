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«Донаводиться» на «шахед» – і знищує. Про випробування БпЛА-перехоплювачів

Фронт 22:35   29.06.2026
Оксана Якушко
«Донаводиться» на «шахед» – і знищує. Про випробування БпЛА-перехоплювачів

Перші бойові випробування новітніх БпЛА-перехоплювачів, здатних автоматично знищувати Shahed, відбулися на Харківщині.

Про це раніше повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він заявив, що учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed.

Офіцери ППО «Хартії» вже спостерігали ці випробування у Харківській області

«Так, є такі дрони. Я вам не скажу виробника, за певних причин, на які встановлений певний софт, що допомагає в донаведенні. Такі українські дрони фіксують ціль і починають донаводитися на «шахед». І потім знищує його», – сухо, але з гордістю розповідає МГ «Об’єктив» про нову технологію «Сайгон», заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону «ARCUS» 13 бригади оперативного призначення «ХАРТІЯ».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 22:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші бойові випробування новітніх БпЛА-перехоплювачів, здатних автоматично знищувати Shahed, відбулися на Харківщині.".