“Приліт” у Харкові: Терехов повідомив про падіння уламків реактивного “шахеда”

Увечері 3 серпня у приватному секторі Новобаварського району Харкова зафіксували падіння уламків безпілотника.

Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, йдеться про уламки реактивного БпЛА типу «Шахед».

Попередньо, внаслідок події постраждалих немає, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють профільні служби для уточнення інформації щодо можливих руйнувань.

Як повідомляв мер Ігор Терехов, з 27 липня по 2 серпня армія РФ завдала 25 ударів по Харкову. Вісім атак FPV-дронами, вісім – «шахедами», п’ять – реактивними «шахедами», три – «молниями» та одна – «ланцетом».