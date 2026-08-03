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“Приліт” у Харкові: Терехов повідомив про падіння уламків реактивного “шахеда”

Події 18:30   03.08.2026
Олена Нагорна
“Приліт” у Харкові: Терехов повідомив про падіння уламків реактивного “шахеда” Ілюстративне фото

Увечері 3 серпня у приватному секторі Новобаварського району Харкова зафіксували падіння уламків безпілотника.

Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, йдеться про уламки реактивного БпЛА типу «Шахед».

Попередньо, внаслідок події постраждалих немає, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють профільні служби для уточнення інформації щодо можливих руйнувань.

Як повідомляв мер Ігор Терехов, з 27 липня по 2 серпня армія РФ завдала 25 ударів по Харкову. Вісім атак FPV-дронами, вісім – «шахедами», п’ять – реактивними «шахедами», три – «молниями» та одна – «ланцетом».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 серпня у приватному секторі Новобаварського району Харкова зафіксували падіння уламків безпілотника.".