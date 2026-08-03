Знайшли відхилення: не рекомендують пити воду з крана у селищі під Харковом

Під час перевірки системи централізованого водопостачання в селищі Покотилівка виявили відхилення від нормативних вимог до якості питної води, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

«Порушення підтвердили результати лабораторних досліджень відібраних проб. Для усунення недоліків спеціалісти надали підприємству, що забезпечує централізоване водопостачання населеного пункту, обов’язкові для виконання приписи», – йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі застерігають: до відновлення безпечної якості води її використання для пиття, приготування їжі та миття посуду може становити ризик для здоров’я.

Мешканцям Покотилівки рекомендують

не вживати воду з централізованого водопостачання без попереднього кип’ятіння (кип’ятити не менше 3–5 хвилин після закипання);

для пиття та приготування їжі використовувати бутильовану воду або інші гарантовано безпечні джерела;

не використовувати некип’ячену воду для миття овочів, фруктів, посуду та приготування дитячого харчування;

для чищення зубів і вмивання використовувати лише кип’ячену або бутильовану воду;

особливу увагу приділити дітям, людям похилого віку та особам зі зниженим імунітетом, які найбільш чутливі до можливих інфекційних захворювань.

«Якщо після вживання води з’явилися нудота, блювання, діарея, підвищена температура тіла чи інші симптоми кишкової інфекції, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою», – зазначили фахівці.

Про результати повторних лабораторних досліджень і відновлення безпечної якості питної води обіцяють поінформувати додатково.