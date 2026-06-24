Сарана наближається? Що рекомендують жителям Харківщини у ДПСС

ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області опублікували попередження про загрозу поширення сарани.

«На території Зеленодольської громади Криворізького району Дніпропетровської області спостерігається сезонний розвиток і масове поширення перелітної сарани, існує висока імовірність потрапляння даних шкідників на територію Харківської області або ж розвитку місцевих популяцій саранових, які постійно присутні в нашому регіоні та масово й осередково розвиваються в окремі роки», – йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадують, що ці шкідники становлять серйозну небезпеку для врожаю через високу плодючість, ненажерливість та здатність долати значні відстані. Дорослі особини сарани можуть мігрувати на десятки й навіть сотні кілометрів на добу, а за сприятливих погодних умов – до 200 км і більше.

«Це означає, що за лічені дні або тижні саранові можуть досягти нашого регіону та завдати значної шкоди посівам», – підкреслили у ДПСС.

Наразі ж, за даними служби, у регіоні спостерігається живлення личинок нестадних видів лише в місцях їх резервації (неорні землі) за чисельності нижче економічного порогу шкодочинності. Заселення сільськогосподарських посівів поки не виявлено.

При цьому у ДПСС наполегливо рекомендують керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити посилення аграріям. Особливо звернути увагу на райони, які межують з Дніпропетровською областю.

«Нагадуємо! У разі виявлення італійського пруса та інших стадних саранових за чисельності 2-5 екз. на кв. м, нестадних саранових – 10-15 екз. на кв. м застосовують хімічні обробки. Захисні обробки проти саранових розпочинають за масової появи личинок I віку. Основну масу личинок стадних саранових слід ліквідувати за розвитку їх у III-IV віці, до окрилення слід завершити хімічні заходи. Методи обробки хімічними препаратами (суцільні, крайові, локальні – у місцях високої концентрації шкідника) залежать від конкретних умов та кількості шкідників. Використовуйте інсектициди згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Обов’язково дотримуйтесь заходів безпеки, зокрема, за 3 доби до проведення хімобробки необхідно попередити голів виконавчих комітетів сільських та селищних рад, а також власників пасік про час та місце проведення робіт, вказавши назву, ступінь і строк дії токсичності препарату», – рекомендують фахівці.