Шкідлива черепашка розмножується на Харківщині: термінове попередження
ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області поширило термінове сигналізаційне повідомлення про шкідника, від якого необхідно захистити рослини.
“За даними спеціалістів Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві в посівах озимих зернових культур у Лозівському, Чугуївському та інших районах відбувається яйцекладка клопа шкідливої черепашки за чисельності 0,3-1 яйцекладок на кв. м. Цей шкідник щорічно завдає суттєвих кількісних та якісних втрат урожаю”, – відзначили в Держпродспоживслужбі.
Зокрема, через шкідливих черепашок зерно може всихати, також у ньому може знижуватися вміст клейковини. Обробки від цього шкідника ефективні на ранніх стадіях розмноження – по личинках молодших віків (першого та другого).
Також фахівці відзначають зростання кількості пшеничних трипсів, попелиць і п’явиць.
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“У посівах озимої пшениці триває поширення і розвиток хвороб, а саме: борошнистої роси, септоріозу, бурої листової іржі та гельмінтоспоріозу. Надалі опади та помірні температури можуть сприяти поширенню та шкодочинності вище зазначених та інших хвороб”, — попередили в Держпродслужбі.
Там рекомендують аграріям своєчасно обробити рослини дозволеними для використання інсектицидами та фунгіцидами.
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- Категорії: Події; Теги: вредитель, держпродспоживслужба, попередження;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 17:41;