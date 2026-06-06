Шкідлива черепашка розмножується на Харківщині: термінове попередження

ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області поширило термінове сигналізаційне повідомлення про шкідника, від якого необхідно захистити рослини.

“За даними спеціалістів Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві в посівах озимих зернових культур у Лозівському, Чугуївському та інших районах відбувається яйцекладка клопа шкідливої черепашки за чисельності 0,3-1 яйцекладок на кв. м. Цей шкідник щорічно завдає суттєвих кількісних та якісних втрат урожаю”, – відзначили в Держпродспоживслужбі.

Зокрема, через шкідливих черепашок зерно може всихати, також у ньому може знижуватися вміст клейковини. Обробки від цього шкідника ефективні на ранніх стадіях розмноження – по личинках молодших віків (першого та другого).

Також фахівці відзначають зростання кількості пшеничних трипсів, попелиць і п’явиць.

“У посівах озимої пшениці триває поширення і розвиток хвороб, а саме: борошнистої роси, септоріозу, бурої листової іржі та гельмінтоспоріозу. Надалі опади та помірні температури можуть сприяти поширенню та шкодочинності вище зазначених та інших хвороб”, — попередили в Держпродслужбі.

Там рекомендують аграріям своєчасно обробити рослини дозволеними для використання інсектицидами та фунгіцидами.