Небезпечний шкідник – в Україні: жителів просять звертатись до ДПСС

Держпродспоживслужба інформує про небезпеку поширення американського білого метелика – багатоїдного шкідника, занесеного в Україну з Північної Америки.

«Вперше на території нашої держави його було виявлено у 60-х роках ХХ століття в Закарпатській області. Нині вогнища шкідника зареєстровані майже в усіх регіонах України, найбільші площі в Волинській, Запорізькій, Кіровоградській та Миколаївській областях», – йдеться у повідомлення.

Фахівці кажуть: цей ненажерливий метелик пошкоджує понад 250 видів рослин – від яблуні та вишні до липи й винограду. Гусінь обплітає гілки павутиною, скелетує листя та може повністю знищити зелену крону дерев.

Спеціалісти радять видаляти та спалювати уражені гілки, збирати й знищувати гусінь, а також проводити обробку у фазі гусені молодших віків (кінець травня–червень та липень–серпень).

«Якщо помітили американського білого метелика – повідомте Держпродспоживслужбу у вашому регіоні!», – закликали у ДПСС.