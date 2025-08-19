Опасный вредитель – в Украине: жителей просят обращаться в ГППС
Госпродпотребслужба информирует об опасности распространения американской белой бабочки – многоедного вредителя, занесенного в Украину из Северной Америки.
«Впервые на территории нашего государства он был обнаружен в 60-х годах ХХ века в Закарпатской области. Сейчас очаги вредителя зарегистрированы почти во всех регионах Украины, самые большие площади в Волынской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях», — говорится в сообщении.
Специалисты говорят: эта прожорливая бабочка повреждает более 250 видов растений – от яблони и вишни до липы и винограда. Гусеница оплетает ветви паутиной, скелетирует листья и может полностью уничтожить зеленую крону деревьев.
Специалисты советуют удалять и сжигать пораженные ветки, собирать и уничтожать гусеницу, а также проводить обработку в фазе гусеницы младших возрастов (конец мая-июнь и июль-август).
«Если заметили американскую белую бабочку – сообщите Госпродпотребслужбу в вашем регионе!», — призвали в ГППС.
