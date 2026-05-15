Наши дома: прошел первый этап обмена «1000 на 1000»

Общество 11:47   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Наши дома. Из плена вернулись 205 украинских защитников, передает президент Владимир Зеленский. 

Он уточнил: это первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000. Сегодня домой приехали воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

«Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС», – уточнил Зеленский.

Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что кроме солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Самому молодому бойцу, которого вернули домой, – 21 год, а самому старшему – 62.

«Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты», – добавили в штабе.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 11:47;

