Наши дома: прошел первый этап обмена «1000 на 1000»
Наши дома. Из плена вернулись 205 украинских защитников, передает президент Владимир Зеленский.
Он уточнил: это первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000. Сегодня домой приехали воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
«Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС», – уточнил Зеленский.
Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что кроме солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Самому молодому бойцу, которого вернули домой, – 21 год, а самому старшему – 62.
«Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты», – добавили в штабе.
Читайте также: В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: військові, вернули домой, военнопленные, военные, Зеленский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Наши дома: прошел первый этап обмена «1000 на 1000»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 11:47;