Наши дома: прошел первый этап обмена «1000 на 1000»

Наши дома. Из плена вернулись 205 украинских защитников, передает президент Владимир Зеленский.

Он уточнил: это первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000. Сегодня домой приехали воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

«Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС», – уточнил Зеленский.

Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что кроме солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Самому молодому бойцу, которого вернули домой, – 21 год, а самому старшему – 62.

«Освобожденные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты», – добавили в штабе.