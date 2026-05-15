Выросли цены на топливо и сахар на Харьковщине, яйца подешевели – облстат
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле.
По данным облстата, потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%, с прошлым годом – на 9,2%.
Отмечается, что в Харьковской области больше всего выросла цена на топливо (на 8,9%). Также подорожал сахар (на 6,3%), обувь (на 5,4%) и молоко (на 5,3%). Прибавили в цене хлеб и автодорожный пассажирский транспорт.
При этом подешевели яйца (на 0,6%). Снизились цены на творог и масло (на 0,4%). Также немного упали в цене медицинские товары.
Напомним, в Харькове проанализировали цены на свежие овощи. Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с мартом в магазинах и рынках города подешевели огурцы и редис (-50%), помидоры (-15%) и капуста (-36%). Однако по сравнению с маем 2025 года ранние овощи стоят в среднем на 10-20% дороже.
Читайте также: «Облачко» и «Змейка» заработают в Саржином Яру (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, подорожание, статистика, харьковщина, ціни, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выросли цены на топливо и сахар на Харьковщине, яйца подешевели – облстат», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 12:11;