Выросли цены на топливо и сахар на Харьковщине, яйца подешевели – облстат

Общество 12:11   15.05.2026
Виктория Яковенко
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,7%, с прошлым годом – на 9,2%.

Отмечается, что в Харьковской области больше всего выросла цена на топливо (на 8,9%). Также подорожал сахар (на 6,3%), обувь (на 5,4%) и молоко (на 5,3%). Прибавили в цене хлеб и автодорожный пассажирский транспорт.

При этом подешевели яйца (на 0,6%). Снизились цены на творог и масло (на 0,4%). Также немного упали в цене медицинские товары.

Напомним, в Харькове проанализировали цены на свежие овощи. Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, по сравнению с мартом в магазинах и рынках города подешевели огурцы и редис (-50%), помидоры (-15%) и капуста (-36%). Однако по сравнению с маем 2025 года ранние овощи стоят в среднем на 10-20% дороже.

Если вам интересна новость: «Выросли цены на топливо и сахар на Харьковщине, яйца подешевели – облстат», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

