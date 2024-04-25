До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 26 апреля, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Гроза.
В Харькове ночная температура составит от 13 до 15 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 12 до 17 тепла, днем — от 19 до 24.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 26 апреля, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Гроза.".