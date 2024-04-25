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До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля

21:26   25.04.2024
Елена Нагорная
До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 26 апреля, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Гроза.

В Харькове ночная температура составит от 13 до 15 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 12 до 17 тепла, днем — от 19 до 24.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 26 апреля, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Гроза.".