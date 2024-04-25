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До 24 тепла, дощ і гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня

21:26   25.04.2024
Олена Нагорна
До 24 тепла, дощ і гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 26 квітня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Уночі невеликий, удень помірний короткочасний дощ. Гроза.

У Харкові нічна температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 12 до 17 тепла, вдень – від 19 до 24.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 21:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 26 квітня, у Харкові та області очікується хмарна погода".