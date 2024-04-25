До 24 тепла, дощ і гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 26 квітня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Уночі невеликий, удень помірний короткочасний дощ. Гроза.
У Харкові нічна температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 12 до 17 тепла, вдень – від 19 до 24.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 26 квітня, у Харкові та області очікується хмарна погода".