До 24 тепла, дощ і гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня

У п’ятницю, 26 квітня, у Харкові та області очікується хмарна погода. Уночі невеликий, удень помірний короткочасний дощ. Гроза.

У Харкові нічна температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 12 до 17 тепла, вдень – від 19 до 24.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.