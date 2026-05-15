Зросли ціни на паливо і цукор на Харківщині, яйця подешевшали – облстат
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у квітні.
За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в квітні порівняно із попереднім місяцем зросли на 1,7%, із минулим роком – на 9,2%.
Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на паливо (на 8,9%). Також подорожчали цукор (на 6,3%), взуття (на 5,4%) та молоко (на 5,3%). Додали в ціні хліб та автодорожній пасажирський транспорт.
При цьому подешевшали яйця (на 0,6%). Знизились ціни на сир та масло (на 0,4%). Також трохи впали у ціні медичні товари.
Нагадаємо, у Харкові проаналізували ціни на свіжі овочі. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, порівняно з березнем у магазинах і на ринках міста подешевшали огірки та редис (-50%), помідори (-15%) і капуста (-36%). Однак порівняно з травнем 2025 року ранні овочі коштують у середньому на 10-20% дорожче.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: апрель, подорожание, статистика, харківщина, ціни;
Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 12:11;