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До +30°С: квітень на Харківщині був рекордно теплим, синоптики пояснили чому

Суспільство 15:26   01.05.2024
Вікторія Яковенко
До +30°С: квітень на Харківщині був рекордно теплим, синоптики пояснили чому Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, квітень у Харкові та області був рекордно теплим – у середньому відхилення температури від кліматичної норми було на 4,0 – 5,4 градуса.

Особливо теплою була перша декада квітня, в окремі дні максимальна денна температура по області сягала до +30 градусів.

«Найбільш високі показники спостерігалися на південному сході області: +15,0…+15,3 °С, тобто значення, які характерні більше для травня. У північно-західній половині області було трохи прохолодніше: +13,1…+13,7 °С, але все одно значно перевищували норму. Таким чином, попередні найтепліші квітні залишилися у минулому на усіх метеорологічних станціях, а саме: у 1975, 2000 та 2012 роках», – зазначили синоптики.

Аномально тепла погода трималась впродовж майже всього місяця внаслідок переважання субтропічних повітряних мас з півдня Європи та північної Африки. Такі погодні аномалії є прямим наслідком потепління клімату, яке відчутно прискорилося на Харківщині за останні 20 років, пояснили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «До +30°С: квітень на Харківщині був рекордно теплим, синоптики пояснили чому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Регіонального центру з гідрометеорології, квітень у Харкові та області був рекордно теплим – у середньому відхилення температури від кліматичної норми було на 4,0 – 5,4 градуса.".