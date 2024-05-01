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+30°С: апрель на Харьковщине был рекордно теплым, синоптики объяснили почему

Общество 15:26   01.05.2024
Виктория Яковенко
+30°С: апрель на Харьковщине был рекордно теплым, синоптики объяснили почему Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, апрель в Харькове и области был рекордно теплым – в среднем отклонение температуры от климатической нормы было на 4,0 – 5,4 градуса.

Особенно теплой была первая декада апреля, в отдельные дни максимальная дневная температура по области достигала +30 градусов.

«Самые высокие показатели наблюдались на юго-востоке области: +15,0…+15,3 °С, то есть значения, которые характерны больше для мая. В северо-западной половине области было чуть-чуть прохладнее: +13,1…+13,7 °С, но все равно значительно превышали норму. Таким образом, предыдущие теплые апрели остались в прошлом на всех метеорологических станциях, а именно: в 1975, 2000 и 2012 годах», — отметили синоптики.

Аномально теплая погода держалась на протяжении почти всего месяца в результате преобладания субтропических воздушных масс с юга Европы и северной Африки. Такие погодные аномалии являются прямым следствием потепления климата, ощутимо ускорившегося в Харьковской области за последние 20 лет, объяснили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Регионального центра по гидрометеорологии, апрель в Харькове и области был рекордно теплым – в среднем отклонение температуры от климатической нормы было на 4,0 – 5,4 градуса.".