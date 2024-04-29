Какой будет погода в Харькове и области в мае: прогноз синоптиков

В мае на Харьковщине прогнозируют температуру воздуха выше, чем в среднем. А вот осадков должно выпасть в пределах нормы.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, начиная со второй половины мая, этот месяц можно отнести к летнему периоду. В среднем, температура воздуха составляет 15 – 16 градусов тепла. А вот в этом году синоптики ожидают в мае 17,4 градуса.

Как правило, в последний месяц весны выпадает 52 – 63 мм осадков. Количество таких дней 10 – 11, преобладают дожди с грозами. По данным синоптиков, в этот май количество осадков предполагается 56 мм, что в пределах нормы.