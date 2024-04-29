Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории

29 апреля 2022 года в Харьковской области освободили Русскую Лозовую. В 2011-м в Великобритании поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. В 1992-м национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. В 1918 году в Украине в этот день к власти пришел гетман Скоропадский, а Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики. В 1913-м запатентовали застежку-молнию. В 1907-м состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве. В 1897-м британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. В 1882-м в пригороде Берлина заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. В 1707-м завершилось объединение Шотландии и Англии. В 1624-м король Франции назначил кардинала Ришелье своим первым министром. В 1429-м Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан.

Праздники и памятные даты 29 апреля

В Украине 29 апреля – Всеукраинский день футбола.

В мире – День памяти всех жертв применения химического оружия.

Также отмечают: Всемирный День желаний, Международный день танца, День солидарности европейской между поколениями, День застежки-молнии.

29 апреля в истории

29 апреля 1429 года во время Столетней войны Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан. Через неделю она сняла осаду с этого города. Подробнее.

29 апреля 1624 года французский король Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.

29 апреля 1707 года в Шотландии ликвидировали парламент. Это завершило объединение двух королевств – Шотландии и Англии в новое государство, которое назвали Королевством Великобритании. Подробнее.

29 апреля 1882 года в пригороде Берлина Галензе заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Она, конечно, выглядела совсем не так, как то, к чему мы привыкли. Подробнее.

29 апреля 1897 года британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. Подробнее.

29 апреля (12 мая) 1907 года состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве, на котором его председателем избрали будущего руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

Вернувшись с этого заседания, Грушевский сделал заметки в своем дневнике: «Очень неожиданный выбор произвел на меня очень приятное впечатление. Я услышал почву в Киеве и позицию для работы». «Неожиданный выбор» звучит странно, учитывая, что многие украинские источники называют именно Грушевского основателем Украинского научного общества. Но на самом деле это не так, сообщает автор материала Музея Михаила Грушевского Светлана Панькова. На самом деле, инициаторами создания УНТ были члены Киевской Громады, которая собиралась вокруг журнала «Киевская старина»: Владимир Антонович, Иван Лучицкий, Павел Житецкий и Владимир Науменко. Самую идею подал Науменко. Именно они от своего имени разослали приглашение на первое собрание общества, пригласив 37 человек.

Реально прибыл 21 участник. Собрание состоялось в Народном доме на Троицкой площади (сейчас там находится Киевский национальный академический театр оперетты).

А первым решением, которое приняли на этом собрании, было не избрание Грушевского, а вопрос языка: «Во всех заседаниях и выступлениях Общества употребляется язык украинский и только как исключение допускается язык другой; то же самое и при публикации изданий Общества».

Только после этого прошли выборы. За Грушевского отдали голоса 14 из 19 участников голосования.

«Вероятно, выбор Михаила Грушевского председателем Совета, а именно главой УНТ, был неожиданным для историка прежде всего тем, что старогромадовцы, которые отстаивали линию устаревшего украинофильства, не предпочли Владимира Науменко, от которого исходила идея этого Общества. Именно Михаил Грушевский как председатель УНТ определил направление его деятельности как «чисто украинского и чисто научного», — отмечает Светлана Панькова.

Собрание сразу привлекло внимание не только сторонников Украины, но и противников. В частности, о создании общества информация содержится в донесении, полученном полицией МВД в Вене. Автор донесения назвал УНТ «тайным политическим обществом», а его целью считал «пробуждение национального сознания, а также поддержание культурных и хозяйственных интересов украинского народа и по ту сторону границы, требования автономии и как конечной цели — самостоятельной Украины».

29 апреля 1913 года Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Подробнее.

29 апреля 1918 года – в последний день своей работы – Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики – “Статут о государственном устройстве, правах и свободах УНР”. Подробнее.

29 апреля 1918 года Павла Скоропадского провозгласили гетманом Украины. Подробнее.

29 апреля 1982 года обнародовали результаты переписи населения Китая, согласно которым количество людей в стране впервые в истории превысило 1 млрд. Подробнее.

29 апреля 1992 года национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. Он прошел в Ужгороде против сборной Венгрии. Украинцы тогда проиграли со счетом 1:3. Единственный гол забил нападающий одесского «Черноморца» Иван Гецко — со штрафного на 90-й минуте игры. Поэтому 29 апреля отмечают Всеукраинский день футбола.

29 апреля 2011 года состоялась «свадьба ХХІ века» — наследник Великобритании Уильям взял в жены давнюю университетскую подругу Кейт Миддлтон. Подробнее.

29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир спецподразделения «Kraken» Константин Немичев, затем информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ. А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.

Церковный праздник 29 апреля

29 апреля начинается Страстная неделя. Сегодня – Великий понедельник. Чтят память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Они происходили из разных мест, были разного возраста: и юные, как святой Антипатр, и старики, как святой Руф. Среди них были воины, поселяне, горожане, клирики. Все они верили в Христа и даже во времена гонений пытались распространять эту веру. В языческом городе Кизике христиан схватили и привели на суд правителю. В течение нескольких дней их пытали, бросали в застенки и снова выводили перед толпой. Все они отказались отречься от своей веры, поэтому им отсекли головы мечом. Когда восточной половиной империи стал править Константин Великий и прекратились гонения на христиан, нетленные тела девяти мучеников достали из земли и положили в храме, построенном в их честь.

Народные приметы

Гром 29 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если зацвела ольха – пора сеять гречку и кукурузу.

Если день солнечный, то пора сажать капусту.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя убирать дома, мыть пол и стирать одежду.

Нельзя купаться и ходить в баню.

Нельзя чинить сломанные предметы в доме.

Нельзя белить стены и потолки.

Нельзя выбрасывать ненужные вещи.

Нельзя работать в огороде.