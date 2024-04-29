Сьогодні 29 квітня: яке свято та день в історії

29 квітня 2022 року в Харківській області звільнили Руську Лозову. У 2011-му у Великій Британії одружилися принц Вільям і Кейт Міддлтон. У 1992-му національна збірна України з футболу провела свій перший міжнародний матч. У 1918-му в Україні цього дня до влади прийшов гетьман Скоропадський, а Центральна Рада ухвалила Конституцію Української Народної Республіки. У 1913-му запатентували застібку-блискавку. У 1907-му відбулося перше засідання Українського наукового товариства у Києві. У 1897-му британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона. У 1882-му в передмісті Берліна запрацювала перша у світі експериментальна лінія тролейбуса. У 1707-му завершилося об’єднання Шотландії та Англії. У 1624-му король Франції призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром. У 1429-му Жанна д’Арк із загоном військ в’їхала в оточений англійцями Орлеан.

Свята та пам’ятні дати 29 квітня

В Україні 29 квітня – Всеукраїнський день футболу

У світі – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

Також відзначають: Всесвітній День бажань, Міжнародний день танцю, День європейської солідарності між поколіннями, День застібки-блискавки.

29 квітня в історії

29 квітня 1429 року під час Столітньої війни Жанна д’Арк із загоном військ в’їхала в оточений англійцями Орлеан. За тиждень вона зняла облогу з цього міста. Детальніше.

29 квітня 1624 року французький король Людовік XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

29 квітня 1707 року в Шотландії ліквідували парламент. Це завершило об’єднання двох королівств – Шотландії та Англії у нову державу, яку назвали Королівством Великої Британії. Детальніше.

29 квітня 1882 року в передмісті Берліна Галензе запрацювала перша у світі експериментальна лінія тролейбуса. Вона, звичайно, виглядала зовсім не так, як те, до чого ми звикли. Детальніше.

29 квітня 1897 року британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона. Детальніше.

29 квітня (12 травня) 1907 року відбулося перше засідання Українського наукового товариства в Києві, на якому його головою обрали майбутнього керівника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Повернувшись із цього засідання, Грушевський зробив нотатки у своєму щоденнику: “Дуже несподіваний вибір зробив на мене дуже приємне вражіннє. Я почув ґрунт в Київі й позицію для роботи”. “Несподіваний вибір” звучить дивно, враховуючи, що багато українських джерел називають саме Грушевського засновником Українського наукового товариства. Але насправді це не так, повідомляє авторка матеріалу Музею Михайла Грушевського Світлана Панькова. Насправді ініціаторами створення УНТ були члени Київської Громади, яка збиралася довкола журналу “Київська старовина”: Володимир Антонович, Іван Лучицький, Павло Житецький та Володимир Науменко. Саму ідею подав Науменко. Саме вони від свого імені розіслали запрошення на перші збори товариства, запросивши 37 осіб.

Реально прибув 21 учасник. Збори відбулися в Народному домі на Троїцькій площі (зараз там знаходиться Київський національний академічний театр оперети).

А першим рішенням, яке ухвалили на цих зборах, було не обрання Грушевського, а питання мови: “У всіх засіданнях і виступах Товариства вживається мова українська і тільки яко виняток допускається мова інша; теж саме і при публікації видань Товариства”.

Лише після цього відбулися вибори. За Грушевського віддали голоси 14 із 19 учасників голосування.

“Вірогідно, вибір Михайла Грушевського головою Ради, а власне головою УНТ, був несподіваним для історика насамперед тим, що старогромадівці, які обстоювали лінію застарілого українофільства, не віддали перевагу Володимиру Науменку, від якого виходила ідея цього Товариства. Саме Михайло Грушевський, як голова УНТ, визначив напрям його діяльності як “чисто українського і чисто наукового”, – зазначає Світлана Панькова.

Збори одразу привернули увагу не лише прихильників України, а й противників. Зокрема, про створення товариства інформація міститься у донесенні, що його отримала поліція МВС у Відні. Автор донесення назвав УНТ “таємним політичним товариством”, а його метою вважав “пробудження національної свідомості, а також підтримці культурних та господарських інтересів українського народу і по ту сторону кордону, вимозі автономії і як кінцевої мети — самостійної України”.

29 квітня 1913 року Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку. Детальніше.

29 квітня 1918 року – в останній день своєї роботи – Центральна Рада ухвалила Конституцію Української Народної Республіки – “Статут про державний устрій, права та свободи УНР”. Детальніше.

29 квітня 1918 року Павла Скоропадського проголосили гетьманом України. Детальніше.

29 квітня 1982 року оприлюднили результати перепису населення Китаю, за якими кількість людей країні вперше в історії перевищила 1 млрд. Детальніше.

29 квітня 1992 року національна збірна України з футболу провела свій перший міжнародний матч. Він відбувся в Ужгороді проти збірної Угорщини. Українці тоді програли із рахунком 1:3. Єдиний гол забив нападник одеського “Чорноморця” Іван Гецко – зі штрафного на 90-й хвилині гри. Тож 29 квітня відзначають Всеукраїнський день футболу.

29 квітня 2011 року відбулося “весілля XXI століття” – спадкоємець Великої Британії Вільям узяв за дружину давню університетську подругу Кейт Міддлтон. Детальніше.

29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев, потім інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ. А мер Харкова Ігор Терехов спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.

Церковне свято 29 квітня

29 квітня починається Страсний тиждень. Сьогодні – Великий понеділок. Вшановують пам’ять дев’яти мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасiя і Филимона. Вони походили з різних місцевостей, були різного віку: і юні, як святий Антипатр, і люди похилого віку, як святий Руф. Серед них були воїни, поселяни, городяни, клірики. Усі вони вірили в Христа та навіть у часи гонінь намагалися поширювати цю віру. У язичницькому місті Кизиці християн схопили та подали на суд правителю. Протягом кількох днів їх катували, ув’язнювали та знову виводили перед натовпом. Усі вони відмовилися зректися своєї віри, тож їм відтяли голови мечем. Коли Східною половиною імперії став правити Костянтин Великий і припинилися гоніння на християн, нетлінні тіла дев’яти мучеників дістали із землі та поклали в храмі, побудованому на їхню честь.

Народні прикмети

Грім 29 квітня – до хорошого врожаю зерна.

Якщо зацвіла вільха – пора сіяти гречку і кукурудзу.

Якщо день сонячний, то пора садити капусту.

Що не можна робити 29 квітня

Не можна прибирати в будинку, мити підлогу та прати одяг.

Не можна купатися та ходити в лазню.

Не можна лагодити зламані предмети в будинку.

Не можна білити стіни та стелі.

Не можна викидати непотрібні речі.

Не можна працювати в городі.