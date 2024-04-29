Актора Депардьє затримали в Парижі за звинуваченням у домаганнях

Французького актора Жерара Депардьє затримали сьогодні, 29 квітня, у Парижі для допиту за двома звинуваченнями у сексуалізованому насильстві, повідомляє Радіо Свобода.

Одна із заявниць звинуватила Депардьє у небажаних дотиках та непристойних словах на зйомках фільму у 2014 році, де вона працювала асистенткою. Тоді їй було 24 роки.

Інша – 53-річна художниця-постановниця – розповіла про домагання на зйомках фільму у 2021 році. За її словами, актор схопив її в коридорі, затиснув між ніг і, мацаючи за талію, груди та сідниці, розповів, куди збирається “засунути свою велику парасольку”. Заявниця стверджує, що Депардьє відпустив її лише після втручання.

Тоді знімальна група попросила актора вибачитися. “Я перепрошую, тому що мені потрібно просити вибачення”, – передає його слова постраждала. Вона стверджує, що до кінця зйомок Депардьє називав її повією.

З 2020 року актор перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні та домаганнях до актриси Шарлотти Арну. Вона розповіла, що актор двічі зґвалтував її у 2018 році, коли їй було 22 роки і вона хворіла на анорексію. Загалом проти актора висунуто понад 15 звинувачень у сексуалізованому насильстві. У грудні 2023 року вийшов документальний фільм “Падіння людожера” про домагання Депардьє.

Сам Депардьє заперечує звинувачення. Минулого року він написав відкритий лист, у якому заявив, що “ніколи, ніколи” не зазнавав жінок насильства.