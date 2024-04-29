Актёра Депардье задержали в Париже по обвинению в домогательствах

Французского актёра Жерара Депардье задержали сегодня, 29 апреля, в Париже для допроса по двум обвинениям в сексуализированном насилии, сообщает Радио Свобода.

Одна из заявительниц обвинила Депардье в нежеланных прикосновениях и непристойных словах на съёмках фильма в 2014 году, где она работала ассистенткой. Тогда ей было 24 года.

Другая – 53-летняя художница-постановщица – рассказала о домогательствах на съёмках фильма в 2021 году. По её словам, актёр схватил её в коридоре, зажал между ног и, трогая за талию, грудь и ягодицы, рассказал, куда собирается «засунуть свой большой зонтик». Заявительница утверждает, что Депардье отпустил её только после вмешательства со стороны.

Тогда съёмочная группа попросила актёра извиниться. «Я извиняюсь, потому что мне нужно извиниться», – передаёт его слова пострадавшая. Она утверждает, что до конца съёмок Депардье называл её шлюхой.

С 2020 года актёр находится под следствием по обвинению в изнасиловании и домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Она рассказала, что актёр дважды изнасиловал её в 2018 году, когда ей было 22 года и она болела анорексией. Всего против актёра выдвинуто более 15 обвинений в сексуализированном насилии. В декабре 2023 года вышел документальный фильм «Падение людоеда» о домогательствах Депардье.

Сам Депардье отрицает обвинения. В прошлом году он написал открытое письмо, в котором заявил, что «никогда, никогда» не подвергал женщин насилию.