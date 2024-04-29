Актёра Депардье задержали в Париже по обвинению в домогательствах
Французского актёра Жерара Депардье задержали сегодня, 29 апреля, в Париже для допроса по двум обвинениям в сексуализированном насилии, сообщает Радио Свобода.
Одна из заявительниц обвинила Депардье в нежеланных прикосновениях и непристойных словах на съёмках фильма в 2014 году, где она работала ассистенткой. Тогда ей было 24 года.
Другая – 53-летняя художница-постановщица – рассказала о домогательствах на съёмках фильма в 2021 году. По её словам, актёр схватил её в коридоре, зажал между ног и, трогая за талию, грудь и ягодицы, рассказал, куда собирается «засунуть свой большой зонтик». Заявительница утверждает, что Депардье отпустил её только после вмешательства со стороны.
Тогда съёмочная группа попросила актёра извиниться. «Я извиняюсь, потому что мне нужно извиниться», – передаёт его слова пострадавшая. Она утверждает, что до конца съёмок Депардье называл её шлюхой.
С 2020 года актёр находится под следствием по обвинению в изнасиловании и домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Она рассказала, что актёр дважды изнасиловал её в 2018 году, когда ей было 22 года и она болела анорексией. Всего против актёра выдвинуто более 15 обвинений в сексуализированном насилии. В декабре 2023 года вышел документальный фильм «Падение людоеда» о домогательствах Депардье.
Сам Депардье отрицает обвинения. В прошлом году он написал открытое письмо, в котором заявил, что «никогда, никогда» не подвергал женщин насилию.
Читайте также: Нужно ли Харькову искусство: правда о зарплатах актеров от 2 тысяч и плесени
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: актер, домогательство, Жерар Депардье, задержание, париж, подозреваемый, суд, Франция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Актёра Депардье задержали в Париже по обвинению в домогательствах»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 16:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Французского актёра Жерара Депардье задержали сегодня, 29 апреля, в Париже для допроса по двум обвинениям в сексуализированном насилии, сообщает Радио Свобода.".