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Хотел сжечь соседку — и сядет на 10 лет: в Харькове вынесли приговор

Происшествия 09:42   20.10.2026
Оксана Горун
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Хотел сжечь соседку — и сядет на 10 лет: в Харькове вынесли приговор

Суд в Харькове поставил точку в деле о нападении, произошедшем в апреле 2022 года на улице Мира.

60-летнего мужчину, который попытался поджечь свою соседку, приговорили к десяти годам тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура. Там напомнили фабулу дела.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома двухлитровую бутылку с бензином и пошел к своей соседке. Когда та открыла дверь, он облил женщину и ее комнату легковоспламеняющейся жидкостью, достал зажигалку и пытался поджечь. Потерпевшей удалось оттолкнуть нападающего и выбежать на улицу», — описали события в прокуратуре.

Даже после первого фиаско нападающий не успокоился: он начал разливать бензин по общему коридору, и поджог помещение. Соседи коллективно смогли потушить пожар — обошлось без пострадавших.

поджег соседку на улице Мира в Харькове 2

Пиромана задержала полиция. В суде он вину не признал: заявил, что не собирался убивать соседку, а хотел только ее испугать.

«Однако его позицию опровергли собранные стороной обвинения доказательства: свидетельские показания, видеозаписи с камер наблюдения и результаты судебных экспертиз», — отметили прокуроры.

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Так что суд признал харьковчанина виновным в законченном покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц. Осужденный еще может подать апелляцию.

Напомним, на Харьковщине мужчина хотел сжечь живьем свою родственницу. ЧП случилось в июне этого года в одном из сел Чугуевского района.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 09:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове поставил точку в деле о нападении, произошедшем в апреле 2022 года на улице Мира".