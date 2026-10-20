Хотел сжечь соседку — и сядет на 10 лет: в Харькове вынесли приговор

Суд в Харькове поставил точку в деле о нападении, произошедшем в апреле 2022 года на улице Мира.

60-летнего мужчину, который попытался поджечь свою соседку, приговорили к десяти годам тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура. Там напомнили фабулу дела.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома двухлитровую бутылку с бензином и пошел к своей соседке. Когда та открыла дверь, он облил женщину и ее комнату легковоспламеняющейся жидкостью, достал зажигалку и пытался поджечь. Потерпевшей удалось оттолкнуть нападающего и выбежать на улицу», — описали события в прокуратуре.

Даже после первого фиаско нападающий не успокоился: он начал разливать бензин по общему коридору, и поджог помещение. Соседи коллективно смогли потушить пожар — обошлось без пострадавших.

Пиромана задержала полиция. В суде он вину не признал: заявил, что не собирался убивать соседку, а хотел только ее испугать.

«Однако его позицию опровергли собранные стороной обвинения доказательства: свидетельские показания, видеозаписи с камер наблюдения и результаты судебных экспертиз», — отметили прокуроры.

Так что суд признал харьковчанина виновным в законченном покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц. Осужденный еще может подать апелляцию.

Напомним, на Харьковщине мужчина хотел сжечь живьем свою родственницу. ЧП случилось в июне этого года в одном из сел Чугуевского района.