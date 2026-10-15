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Сегодня 15 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   15.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 15 октября 2026: какой праздник и день в истории

15 октября 1581 года состоялся первый публичный балетный спектакль. В 1815-м началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. В 1894-м началось так называемое «дело Дрейфуса». В 1917-м расстреляли Мата Хари. В 1946-м за два часа до казни отравился Герман Геринг. В 1959-м агент КГБ убил Степана Бандеру. В 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались. В 2003-м Китай стал третьей страной в мире, отправившей человека в космос. 

Праздники и памятные даты 15 октября

15 октября – Международный день белой трости и Международный день сельских женщин.

Третий четверг октября – это Международный день правильных действий при землетрясениях, Международный день кредитных союзов и День разрешения конфликтов.

Также сегодня: День потерянного ребенка, Всемирный день мытья рук, Европейский день здоровья молочной железы.

15 октября в истории

15 октября 1581 года состоялось первое публичное балетное представление – «Ballet Comique de la Reine» («Комедийный балет королевы»).  Подробнее. 

15 октября 1815 года началась ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены. Подробнее.

15 октября 1894 года началось «дело Дрейфуса», которое на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. Подробнее.

Разжалование офицера Дрейфуса публично
Разжалование офицера Дрейфуса. Иллюстрация: Цифровая библиотека Gallica

15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари (Маргариту Целле).

15 октября 1946 года за несколько часов до смертной казни отравился «второй нацист после Гитлера» — рейхсминистр авиации и главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был «главным обвиняемым» на Нюрнбергском процессе. Подробнее.

15 октября 1960 года родился известный «Доктор Комаровский» – харьковский педиатр Евгений Комаровский, автор популярных книг и видеопрограмм.

15 октября 1959 года агент КГБ в Мюнхене убил главу руководства ОУН Степана Бандеру. Подробнее.

15 октября 1970 года произошел первый в СССР резонансный (и успешный) случай захвата самолета с целью вырваться за «железный занавес».  Подробнее.

15 октября 1990 года во время «Революции на граните» одного из ее лидеров – главу Киевской организации Украинского студенческого союза (УСС) Олеся Дония допустили выступить с трибуны Верховной Рады. Подробнее.

15 октября 2003 года Китай стал третьей страной в мире (после СССР и США), отправившей человека в космос. В этот день вышел на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-5» с астронавтом Ян Ливэем на борту. Подробнее.

Ян Ливэй - первый китайский астронавт
Ян Ливэй. Скриншот/CCTV中文/YouTube

Церковный праздник 15 октября

15 октября чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.

Если вокруг месяца белые круги – ждите мороз.

Кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.

Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.

Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случился пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября 1581 года состоялся первый публичный балетный спектакль. В 1815-м началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены".