Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории

7 августа 1819 года родился украинский писатель и автор первого украинского правописания Пантелеймон Кулиш. А в 1876-м – прославленная шпионка Мата Хари. В 1932-м в СССР приняли «главный закон Голодомора», известный как «Закон о пяти колосках».

Праздники и памятные даты 7 августа

7 августа выдающиеся государственные и международные даты не отмечают.

7 августа в истории

7 августа 1819 года родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш — один из товарищей Тараса Шевченко и основателей Кирилло-Мефодиевского братства.

Кулиш наиболее известен современным украинцам по своему роману «Черная рада» и «кулишовке» — первому украинскому правописанию. При этом фигуру писателя оценивают неоднозначно из-за его склонности в определенный период биографии к так называемому «москвофильству».

В 1847-м Кулиша арестовали за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству, но, в отличие от получившего суровое наказание Шевченко, Кулиш «покаялся» и обошелся двумя месяцами заключения и трехлетней ссылкой в Тулу. Разработанный Кулишом фонетический алфавит украинского языка со временем был запрещен Эмским указом, но в дальнейшем стал основой современного украинского правописания. Также именно он первым перевел на украинский Библию и сделал большое количество переводов произведений мировых классиков, в том числе Шекспира, Байрона, Миллера.

Современников Кулиша настроило против него трехтомное исследование его авторства «История воссоединения Руси», содержащее идею вредоносности народно-освободительных движений. При этом более поздние исследователи его творчества и биографии акцентировали внимание на том, что Кулиш «выводил все литературные традиции, на которых можно построить язык, со времен Киевской Руси… Ему нужно было доказать, что украинский язык начинается с XII-XIII веков как минимум; все, что у нас забрали носители русского языка или «новорусчины» – это наше, украинское. Их язык – это просто ответвление от того ствола литературных традиций, которые мы можем найти еще в киевские времена».

7 августа 1876 года в Нидерландах родилась Маргарета Гертруда Целле, которая стала известна миру под сценическим псевдонимом Мата Хари. Маргарета росла в семье успешного бизнесмена, однако отец обанкротился, а мать умерла. Так что с определенного момента жизни у девушки началась «черная полоса». В 18 лет она неудачно вышла замуж — за капитана Рудольфа Маклеода, который был вдвое старше ее. Рудольф был алкоголиком, избивал жену и содержал любовниц.

Несмотря на это, она родила от него двоих детей. Сын умер малышом из-за осложнения сифилиса, который он получил от родителей. Дочь дожила до 21 года (причиной смерти также считают осложнения сифилиса). Еще во время супружеской жизни будущая танцовщица принялась изучать индонезийские традиции и интересоваться восточными танцами. А в 1897-м впервые упомянула свой артистический псевдоним – Мата Хари (дословно «глаз дня» – то есть солнце по-малайски). С мужем она развелась в 1903 году, и он отобрал у жены право на воспитание дочери.

Оказавшись в нищете, Маргарета начала выступать в Париже, чтобы заработать деньги на жизнь. В начале была цирковой наездницей, а с 1905-го прославилась «восточными танцами», которые на самом деле были прообразом современного стриптиза. В конце номера танцовщица оставалась почти полностью обнаженной. Танцы сопровождались отношениями с высокопоставленными клиентами – военными, политиками и бизнесменами из разных стран. Среди ее любовников было немало влиятельных лиц из Франции и Германии. Это и привело в результате куртизанку к гибели. Современные историки высказывают обоснованные сомнения в том, что Мата Хари была такой высококлассной шпионкой, как ее изобразили во множестве дальнейших книг и экранизаций. «Если бы ее не казнили, она не стала бы знаменитой мученицей и никто бы даже не слышал о ней», — в частности, высказался по этому поводу подполковник британской и голландской контрразведок Орест Пинто.

Основная версия шпионской истории Мата Хари такова. Она действительно предоставляла определенную информацию германской резидентуре еще задолго до Первой мировой войны. А когда на нее обратила внимание французская контрразведка в 1916-м, то танцовщица сама явилась во французские спецслужбы и предложила свои услуги им. Французы решили ее проверить и отправили с незначительной миссией в Мадрид. Оттуда же получили перехват радиообмена немецкого агента — тот указал, что перевербованный французами агент H-21 прибыл в резидентуру в Испании и получил указание вернуться в Париж. Сразу по возвращении в Париж, 13 февраля 1917 года, ее арестовали. 24 июля судили, а на следующий день признали виновной в шпионаже. Расстреляли Маргарету 15 октября 1917-го, а тело, поскольку никто из родственников за ним не обратился, передали в Музей анатомии в Париже.

7 августа 1932 года в СССР приняли «главный закон Голодомора» — постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Она известна как «Закон о пяти колосках». Авторство этого документа приписывают лично главному палачу СССР Иосифу Сталину. Закон стал предвестником самых страшных событий Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Документ предусматривал расстрел на месте за хищение колхозного имущества. При этом таким хищением считалось даже попытка сорвать с колхозного поля несколько колосков. Приговор могли «облегчить» — до 10 лет заключения в лагерях. Причем по законодательству того времени за умышленное убийство давали 10 лет, а за кражу чужого имущества — до трех месяцев принудительных работ.

«Закон о пяти колосках» не имел прецедентов в мировой истории. В тогдашних условиях он фактически запрещал людям распоряжаться едой. Украинцы оказались в смертельной ловушке: фантастические планы хлебосдачи (а проще – планы конфискации зерна) обрекали крестьян на голодную смерть. Любые попытки спастись и скрыть продукты угрожали конфискацией всего съедобного (за невыполнение хлебосдачи) или расстрелом», – объясняют в Украинском институте национальной памяти.

В том числе за «кражу имущества колхозов» — то есть еды — карали и детей. Жертвами геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов — стали несколько миллионов украинцев. А закон «о колосках» действовал до 1947-го – по нему людей приговаривали и во время послевоенного голода 1946-1947 годов.

7 августа 1998 года посольства США в Кении и Танзании атаковали террористы. Одновременно перед двумя посольствами взорвали начиненные взрывчаткой автомобили. В Найроби (столице Кении) погибли 213 человек. Причем большинство – местные жители, которые находились на улице или жили в домах рядом с эпицентром взрыва. Еще более 4000 были ранены. В Дар-эс-Саламе (в Танзании) погибли 11 человек и ранения получили 85. Здания обоих посольств были существенно повреждены. Среди погибших было 12 граждан США, все остальные – местные. Ответственность за теракты взяла на себя ранее неизвестная организация «Исламская армия освобождения святых мест». Массовые убийства приурочили к восьмой годовщине прибытия первых американских военных подразделений в Саудовскую Аравию во время агрессии Ирака против Кувейта. Однако американские разведчики пришли к выводу, что за терактами стоит «Аль-Каида». Именно после этих взрывов лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена внесли в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников. Он получил прозвище «террорист №1». При этом он сам не подтверждал, но и не опровергал свое участие в организации этих терактов.

Церковный праздник 7 августа

7 августа православные отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Анна была дочерью священника Матфана и его супруги Марии. По преданию, она умерла мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет, еще до Благовещения Пресвятой Девы Марии. При царе Юстиниане в Девтере построили храм в ее честь, а император Юстиниан II обновил храм, потому что праведная Анна явилась его беременной жене. Позже тело праведной Анны и ее покрывало перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Если капуста уже созрела на огороде, то скоро начнется осенняя погода.

Если ночь с 7 на 8 августа прохладная, то зима будет ранней и снежной.

Если день дождливый, то пора собирать морковь.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя считать деньги, потому что у вас будут финансовые проблемы.

Нельзя обижать животных.