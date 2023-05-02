Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории

2 мая 1848 года создана первая легальная украинская политическая организация – Головна Руська Рада. В 1945-м капитулировал гарнизон Берлина и таинственно исчез Мартин Борман. В этот день в 2011-м убили Усаму бен Ладена, а в 2014-м произошло противостояние в Одессе, в котором погибли 48 человек.

Праздники и памятные даты 2 мая

2 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Международный день Гарри Поттера, Всемирный день веселья, День лимонада, Всемирный день тунца и Всемирный день скрапбукинга.

Под эгидой ООН проходят День младенца и День хорька.

2 мая в истории

2 мая 1848 года в Галичине была создана первая легальная украинская политическая организация — Головна Руська Рада (ГРР). Ее основателями были представителями греко-католического духовенства и интеллигенции. Возможность же оформить себя официально для них возникла во время революции в Австрийской империи. Целью Рады была защита прав украинского населения перед центральным правительством в Вене. В состав ГРР входило 30 постоянных членов. Возглавлял ее сначала епископ Григорий Ефимович, позже – Михаил Куземский. Среди требований, которые предъявляла правительству Рада – разделение Галичины на польскую и украинскую части, а также объединение всех украинских регионов в единую провинцию. Также потребовали ввести преподавание в школах на украинском языке. ГРР создала нацгвардию и народную самооборону, основала первую украиноязычную газету «Заря Галицкая». Однако просуществовала организация недолго – в июне 1851-го после возобновления абсолютизма в империи ГРР распустили.

2 мая 1945 года капитулировал гарнизон Берлина. Приказ о капитуляции подписал командующий обороной Гельмут Вейдлинг, которого на эту должность незадолго до своего самоубийства назначил Адольф Гитлер.

Назначение состоялось при «истерических» обстоятельствах. Гитлер 23 апреля издал указ о расстреле Вейдлинга (на тот момент он по очереди всех обвинял в измене). Однако Вейдлинг добился встречи с фюрером в его бункере, а по результатам разговора получил назначение. Сам он его оценил фразой: «Я бы предпочитал, чтобы меня расстреляли». Несмотря на это, он пытался организовать оборону. Но после самоубийства Гитлера обратился к своим подчиненным, приказав прекратить сопротивление советским войскам. Сдавшись в плен, остальную свою жизнь Вейдлинг провел в советских тюрьмах. Его приговорили к 25 годам заключения, но он умер раньше – в 1955 году от сердечной недостаточности.

2 мая 1945 года таинственно исчез один из ближайших соратников Гитлера Мартин Борман.

Он известен как «личный секретарь Гитлера», однако должность Бормана была значительно более влиятельной. Он был рейхсляйтером и управляющим нацистской партийной канцелярии. Находился с Гитлером в фюрербункере, где тот покончил с собой. Бункер Борман покинул вечером 1 мая вместе с врачом СС Людвигом Штумпфеггером, рейхсюгендфюрером Артуром Аксманом и личным пилотом Гитлера Гансом Бауром. Они планировали пробиться из советского окружения. Последующие события являются поводом к построению многих конспирологических теорий и легенд.

Ведь Борман буквально исчез. Его считали живым во время Нюрнбергского процесса, поэтому заочно приговорили к смертной казни через повешение. При этом Артур Аксман, задержанный в ноябре 1945-го, показал, что с Борманом и Штумпфеггером они разошлись. А впоследствии Аксман, наткнувшись на советский патруль, повернул назад и наткнулся на тела Бормана и Штумпфеггера. Причины смерти он установить не смог, потому что у него не было времени. Ганс Бауэр заявил, что Борман попал под сильные обстрелы и, вероятно, погиб.

Однако его тело не нашли, и долго предполагали, что он сбежал и скрывается. Сын Бормана Мартин Адольф в свое время насчитал 6400 публикаций в разных изданиях об обнаружении его отца в разных странах. Версии дальнейшей судьбы Бормана отличались: от идеи, что он изменил облик и жил в Парагвае, до того, что он был советским агентом и убежал в Москву. При этом еще в 1963 году почтовый работник Альберт Крумнов сообщил полиции, что 8 мая 1945 года советские солдаты приказали ему и его коллегам похоронить два мужских трупа, обнаруженных как раз в том месте, о котором ранее как о месте гибели Бормана сообщал Аксман. Крумнов показал, что два тела похоронили в общей могиле у дома 63 по улице Инвалиден штрассе. Там провели раскопки, но тела не обнаружили. Их обнаружили в 1972 году во время строительных работ – в 12 метрах от места, которое указывал свидетель. В челюстях трупов были стеклянные обломки, что дало повод предположить отравление цианистым калием. Останки одного из мужчин идентифицировали как Бормана – по челюсти, черепу, характерной травме ключицы и т.д. В 1973 году правительство ФРГ объявило Бормана умершим. В 1998 году после проведения экспертизы ДНК принадлежность останков Бормана доказали окончательно. После этого останки сожгли и развеяли над Балтийским морем. Но поток легенд, мифов и конспирологии и после этого не утих.

2 мая 1986 года киевское «Динамо» во второй раз в своей истории завоевало Кубок обладателей кубков. Во время матча во французском Лионе киевляне обыграли мадридское «Атлетико» со счетом 3:0. Голами в этот день отличились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

2 мая 2011 года в результате спецоперации США убит «террорист №1» Усама бен Ладен.

В тот момент руководитель (эмир) «Аль Каиды» скрывался в Пакистане. Несмотря на то, что он был в списке самых разыскиваемых террористов планеты еще с 1998 года – после организации взрывов в американских посольствах в Танзании и Кении, настоящая «охота» на бен Ладена началась после теракта 11 сентября 2001 года в США. Тогда захваченные террористами самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в здание Пентагона. Террористы убили тогда 2996 человек, еще более 6000 получили ранения. Бен Ладен сначала отвергал свое участие в организации этого теракта, однако со временем признал, что именно он отдавал приказы террористам, захватившим самолеты. Бен Ладена искали почти 10 лет, за информацию о нем объявляли безумные вознаграждения. В конце концов 2 мая 2011 спецподразделения ВМС США провели операцию «Копье Нептуна», во время которой убили бен Ладена в его убежище в пакистанском городе Абботтабад. Впоследствии стало известно, что вместе с ними были убиты три мужчины и женщина – один из мужчин, вероятно, сын террориста. Тело бен Ладена увезли в Афганистан, где провели опознание. А потом сбросили его в море. Об операции и уничтожении террориста официально сообщил президент США Барак Обама. Однако, как водится, существует множество конспирологических версий, согласно которым никакой спецоперации не было. Самая распространенная вариация – что бен Ладен умер своей смертью задолго до этого (причины и обстоятельства «смерти» существенно отличаются у разных конспирологов).

2 мая 2014 года произошло противостояние в Одессе между участниками патриотического марша ультрас «Металлиста» и «Черноморца» и пророссийскими активистами местного Антимайдана (известного как «Куликово поле»). В этот день погибли 48 человек. Началось все с нападения на патриотический марш ультрас перед футбольным матчем. Колонна двинулась в направлении моря. Акция была предварительно согласована и запланирована. Почти сразу на участников шествия напали пророссийские активисты – в масках, вооруженные битами, палками, а некоторые даже топорами. Начались взрывы светошумовых гранат и кидание камнями. В массовых беспорядках участвовало несколько тысяч человек. В первый час пострадали 10 человек. Около 16 часов в местных СМИ появилось сообщение о смерти одного из ультрас (по данным милиции того времени — Андрея Бирюкова). После этого смертельное ранение получил десятник «Правого сектора» Игорь Иванов. Впоследствии в МВД Одесской области сообщили о гибели еще двух участников противостояния. Постепенно пророссийские активисты отступили – сначала на Куликово поле. Но участники украинского марша сожгли палатки, которые там размещались. Тогда фанаты «русского мира» забаррикадировались в Доме профсоюзов. Драка продолжалась на дистанции – стороны бросали друг в друга бутылки с зажигательной смесью и вели стрельбу. В здании возник пожар, в котором погибли несколько десятков человек. Сразу после пожара в сеть выложили видео, на котором со второй минуты видно, что огонь вспыхнул изнутри здания. Судебные эксперты установили, что очагов пожара в Доме профсоюзов было пять, а возгорание произошло в результате поджога лицами, которые находились на тот момент внутри помещения. В дальнейшем российские пропагандисты использовали трагедию для создания фейкового мифа об «одесской Катыни», который активно используют на уровне с «восемь лет бомбили Донбасс».

Церковный праздник 2 мая

2 мая христиане чтят память преподобного Иоанна Ветхопечерника. Преподобный Иоанн назван так, потому что трудился в VIII веке в Лавре преподобного Харитона, называвшейся Старой (или ветхой), ведь была старейшей из палестинских обителей. Иоанн оставил мир в юности, поселился в Лавре и провел там всю жизнь – в молитвах и суровости. Он был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.

Приметы 2 мая

Если день пасмурный и дождливый – июнь будет солнечным.

Если облака быстро двигаются по небу, ближайшие дни будут засушливыми.

Что нельзя делать 2 мая

В этот день не желательно физически работать.