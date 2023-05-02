Сьогодні 2 травня: яке свято та день в історії

2 травня 1848 року створена перша легальна українська політична організація – Головна Руська Рада. У 1945-му капітулював гарнізон Берліна й таємничо зник Мартін Борман. У цей день 2011-го вбили Усаму бен Ладена, а в 2014-му сталося протистояння в Одесі, в якому загинули 48 людей.

Свята та пам’ятні дати 2 травня

2 травня державних та професійних свят в Україні не відзначають.

У світі – Міжнародний день Гаррі Поттера, Всесвітній день веселощів, День лимонаду, Всесвітній день тунця та Всесвітній день скрапбукінгу.

Під егідою ООН відбуваються День немовляти та День тхора.

2 травня в історії

2 травня 1848 року в Галичині була створена перша легальна українська політична організація – Головна Руська Рада (ГРР). Її засновниками були представниками греко-католицького духовенства та інтелігенції. А можливість оформити себе офіційно для них виникла під час революції в Австрійській імперії. За мету Ради ставили захист прав українського населення перед центральним урядом у Відні. До складу ради входили 30 постійних членів. Очолював її спочатку єпископ Григорій Яхимович, пізніше – Михайло Куземський. Серед вимог, які ставила уряду Рада – поділ Галичини на польську та українську частини, а також об’єднання всіх українських регіонів у єдину провінцію. Також вимагали запровадити викладання у школах українською мовою. ГРР створила нацгвардію та народну самооборону, започаткувала першу україномовну газету “Зоря Галицька”. Проте проіснувала організація недовго – у червні 1851-го після поновлення абсолютизму в імперії ГРР розпустили.

2 травня 1945 року капітулював гарнізон Берліна. Наказ про капітуляцію підписав командувач оборони Гельмут Вейдлінг, якого на цю посаду незадовго до свого самогубства призначив Адольф Гітлер.

Призначення сталося за “істеричних” обставин. Гітлер 23 квітня видав указ про розстріл Вейдлінга (на той момент він по черзі всіх звинувачував у зраді). Проте Вейдлінг добився зустрічі з фюрером у його бункері, а за наслідками розмови отримав призначення. Сам він його оцінив фразою: “Я б волів, щоб мене розстріляли”. Попри це він таки намагався організувати оборону. Але після самогубства Гітлера звернувся до своїх підлеглих, наказавши припинити опір радянським військам. Здавшись у полон, решту свого життя Вейдлінг провів у радянських в’язницях. Його засудили до 25 років ув’язнення, але він помер раніше – у 1955-му від серцевої недостатності.

2 травня 1945 року таємничо зник один із найближчих соратників Гітлера Мартін Борман.

Він відомий як “особистий секретар Гітлера”, проте посада Бормана була значно впливовішою. Він був рейхсляйтером і керівником нацистської партійної канцелярії. Знаходився з Гітлером у фюрербункері, де той наклав на себе руки. Бункер Борман покинув ввечері 1 травня разом із лікарем СС Людвігом Штумпфеггером, рейхсюгендфюрером Артуром Аксманом та особистим пілотом Гітлера Гансом Бауром. Вони планували пробитися з радянського оточення. Подальші події є приводом для побудови багатьох конспірологічних теорій і легенд.

Адже Борман буквально зник. Його вважали живим під час Нюрнберзького процесу, тому заочно засудили до страти через повішення. При цьому Артур Аксман, якого затримали в листопаді 1945-го, показав, що з Борманом і Штумпфеггером вони розійшлися. А згодом Аксман, натрапив на радянський патруль, повернув назад і натрапив на тіла Бормана та Штумпфеггера. Причини смерті він встановити не зміг, бо не мав часу на це. Ганс Бауер заявив, що Борман потрапив під сильний обстріл і, ймовірно, загинув.

Проте його тіло не знайшли, й довго припускали, що він втік і переховується. Син Бормана Мартін Адольф свого часу нарахував 6400 публікацій у різних виданнях щодо виявлення його батька в різних країнах. Версії подальшої долі Бормана різнилися: від ідеї, що він змінив зовнішність і жив у Парагваї, до того, що він був радянським агентом і втік до Москви. При цьому ще в 1963 році поштовий працівник Альберт Крумнов повідомив поліції, що 8 травня 1945 року радянські солдати наказали йому та його колегам поховати два чоловічі трупи, виявлені як раз у тому місці, про яке раніше як про місце загибелі Бормана повідомляв Аксман. Крумнов показав, що два тіла поховали в спільній могилі біля будинку 63 по вулиці Інваліден штрассе. Там провели розкопки, але тіла не знайшли. Їх виявили 1972-го року під час будівельних робіт – за 12 метрів від місця, яке вказував свідок. У щелепах трупів були скляні уламки, що дало привід припустити отруєння ціаністим калієм. Останки одного з чоловіків ідентифікували як Бормана – за щелепою, черепом, характерною травмою ключиці тощо. У 1973 році уряд ФРН оголосив Бормана померлим. У 1998 році після проведення експертизи ДНК приналежність останків Борману довели остаточно. Після цього останки спалили та розвіяли над Балтійським морем. Але потік легенд, міфів і конспірології й після цього не вщух.

2 травня 1986 року київське “Динамо” вдруге у своїй історії завоювало Кубок володарів кубків. Під час матчу у французькому Ліоні кияни обіграли мадридське “Атлетіко” з рахунком 3:0. Голами в цей день відзначилися Олександр Заваров, Олег Блохін і Вадим Євтушенко.

2 травня 2011 року в результаті спецоперації США вбитий “терорист №1” Усама бен Ладен.

На той момент керівник (емір) “Аль Каїди” переховувався в Пакистані. Попри те, що він був у списку найбільш розшукуваних терористів планети ще з 1998 року – після організації вибухів у американських посольствах в Танзанії та Кенії, справжнє “полювання” на бен Ладена розпочалося після теракту 11 вересня 2001 року в США. Тоді захоплені терористами літаки врізалися в башти-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також – у будівлю Пентагона. Терористи вбили тоді 2 996 людей, ще понад 6 000 отримали поранення. Бен Ладен спочатку відкидав свою участь в організації цього теракту, проте в з часом визнав, що саме він віддавав накази терористам, які захопили літаки. Бен Ладена шукали майже 10 років, за інформацію про нього оголошували шалені винагороди. Зрештою 2 травня 2011 року спецпідрозділи ВМС США провели операцію “Спис Нептуна”, під час якої вбили бен Ладена в його сховищі в пакистанському місті Абботтабад. Згодом стало відомо, що разом із них були вбиті три чоловіки й жінка – один із чоловіків, ймовірно, син терориста. Тіло бен Ладена вивезли в Афганістан, де провели опізнання. А після того скинули його в море. Про операцію та знищення терориста офіційно повідомив президент США Барак Обама. Проте, як водиться, існує безліч конспірологічних версій, згідно з якими ніякої спецоперації не було. Найрозповсюдженіша варіація – що бен Ладен помер своєю смертю задовго до цього (причини й обставини “смерті” суттєво різняться в різних конспірологів).

2 травня 2014 року сталося протистояння в Одесі між учасниками патріотичного маршу ультрас “Металіста” та “Чорноморця” й проросійськими активістами місцевого Антимайдану (відомого як “Куликове поле”). У цей день загинуло 48 людей. Розпочалося все з нападу на патріотичний марш ультрас перед футбольним матчем. Колона рушила в напрямку моря. Акція була заздалегідь узгоджена та запланована. Майже одразу на учасників ходи напали проросійські активісти – у масках, озброєні бітами, палицями, а дехто навіть сокирами. Почалися вибухи світлошумових гранат та жбурляння камінням. У масових заворушеннях брали участь кілька тисяч людей. У перший час постраждало 10 людей. Близько 16 години у місцевих ЗМІ з’явилося повідомлення про смерть одного з ультрас (за даними тогочасної міліції – Андрія Бірюкова). Після цього смертельне поранення отримав десятник “Правого сектора” Ігор Іванов. Згодом у МВС Одещини повідомили про загибель ще двох учасників протистояння. Поступово проросійські активісти відступили – спочатку на Куликове поле. Але учасники українського маршу спалили намети, які там розміщувалися. Тоді фанати “русского мира” забарикадувалися в Будинку профспілок. Бійка продовжувалася на дистанції – сторони кидали одне в одного пляшки із запальною сумішшю та вели стрілянину. У Будівлі виникла пожежа, в якій загинуло кілька десятків людей. Одразу після пожежі в мережу виклали відео, на якому з другої хвилини видно, що вогонь спалахнув зсередини будівлі. Судові експерти встановили, що осередків пожежі у Будинку профспілок було п’ять, а загоряння сталося внаслідок підпалу особами, які знаходились на той момент усередині приміщення. Надалі російські пропагандисти використали трагедію для створення фейкового міфу про “одеську Катинь”, який активно використовують на рівні з “восемь лет бомбили Донбасс”.

Церковне свято 2 травня

2 травня християни вшановують пам’ять преподобного Йоана Ветхопечерника. Преподобний Йоан названий так, тому що трудився в VIII столітті в Лаврі преподобного Харитона, яка називалася Старою (або ветхою), адже була старшою з палестинських обителей. Йоан залишив світ у юності, оселився в Лаврі й провів там усе життя – в молитвах і суворості. Він був висвячений у сан пресвітера і прославився подвижницьким життям.

Прикмети 2 травня

Якщо день похмурий і дощовий – червень буде сонячним.

Якщо хмари швидко рухаються по небу, найближчі дні будуть посушливі.

Що не можна робити 2 травня

У цей день не бажано фізично працювати.