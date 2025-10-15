Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории

15 октября 2003 года Китай стал третьей страной в мире, отправившей человека в космос. В 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались. В 1959-м агент КГБ убил Степана Бандеру. В 1946-м за два часа до казни отравился Герман Геринг. В 1917-м году расстреляли Мата Хари. В 1894-м стартовало так называемое «дело Дрейфуса». В 1815-м началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. В 1581-м состоялся первый публичный балетный спектакль.

Праздники и памятные даты 15 октября

15 октября – Международный день белой трости и Международный день сельских женщин.

Также сегодня: День потерянного ребенка, Всемирный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди, Европейский день здоровья молочной железы.

В третью среду октября отмечают: Всемирный день достоинства, Международный день местоимений, День «Любите свое тело».

<br />

15 октября в истории

15 октября 1581 года состоялось первое публичное балетное представление – «Ballet Comique de la Reine» («Комедийный балет королевы»). Подробнее.

15 октября 1815 года началась ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены. Подробнее.

15 октября 1894 года началось «дело Дрейфуса», которое на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. Подробнее.

15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари (Маргариту Целле).

15 октября 1946 года за несколько часов до смертной казни отравился «второй нацист после Гитлера» — рейхсминистр авиации и главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был «главным обвиняемым» на Нюрнбергском процессе. Подробнее.

15 октября 1960 года родился известный Евгений Комаровский – харьковский педиатр, автор популярных книг и видеопрограмм.

15 октября 1959 года агент КГБ в Мюнхене убил главу руководства ОУН Степана Бандеру. Подробнее.

15 октября 1970 года произошел первый в СССР резонансный (и успешный) случай захвата самолета с целью вырваться за «железный занавес». Подробнее.

15 октября 1990 года во время «Революции на граните» одного из ее лидеров – главу Киевской организации Украинского студенческого союза (УСС) Олеся Дония допустили выступить с трибуны Верховной Рады. Подробнее.

15 октября 2003 года Китай стал третьей страной в мире (после СССР и США), отправившей человека в космос. В этот день вышел на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-5» с астронавтом Ян Ливэем на борту.

Сама китайская пилотируемая космическая программа стартовала в 1992 году, ее максимально держали в тайне. Первым астронавтом стал 38-летний подполковник народно-освободительной армии КНР, пилот истребителя. По состоянию на октябрь 2025 года, это последний случай в истории исследования человеком космоса, когда на орбиту отправили одного космонавта для выполнения одиночной миссии. Корабль «Шэньчжоу-5» совершил 14 оборотов вокруг Земли. Астронавт пробыл вне родной планеты около 20 часов. О реализации своей пилотируемой космической программы Китай официально заявил только после успешного приземления Ян Ливэя.

Церковный праздник 15 октября

15 октября чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.

Если вокруг месяца белые круги – ждите мороз.

Кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.

Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.

Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случился пожар.