Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
15 октября – Всемирный день мытья рук. В этот день 1581 года состоялось первое публичное балетное представление. В 1815-м началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. 1894-м началось так называемое «дело Дрейфуса». В 1917-м расстреляли Мата Хари. В 1946-м за два часа до казни отравился Герман Геринг. В 1959-м агент КГБ убил Степана Бандеру. А в 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались.
Праздники и памятные даты 15 октября
15 октября – Всемирный день мытья рук (или Всемирный день чистых рук).
Также в этот день: Международный день белой трости, Международный день сельских женщин, Всемирный день борьбы с раком молочной железы, Международный день потерянного ребенка.
15 октября в истории
15 октября 1581 года состоялось первое публичное балетное представление – «Ballet Comique de la Reine» («Комедийный балет королевы»). Ее создание инициировала лично королева Екатерина Медичи – мать нескольких королей Франции. На тот момент королем был ее любимый сын Генрих III.
Балет как придворный танец возник еще во времена Возрождения в Италии. Достаточно скромные по современным меркам па – коротенькие прыжки и осторожные повороты – выполняли дворяне на балах. Иногда в конце танца к нему присоединялась и не титулованная публика. Однако это было просто частью бала, а не спектаклем. Превратить балет в отдельное зрелищное искусство решила именно Екатерина. От своей семьи – Медичи – она переняла приверженность искусству. Поэтому поддерживала его развитие во Франции. Полагают, что даже придворный балет сделала популярным в Париже именно эта королева.
Спектакль, который считается первым в истории балета, готовили для свадьбы миньона короля — герцога де Жуайеза и Маргариты Лотарингской — сестры королевы Луизы, жены Генриха III.
Спектакль совмещал элементы театра, музыки и хореографии. Он длился пять с половиной часов. И королева с королем тоже принимали в нем участие. Танцоры выходили на сцену из-за декорации, что не было характерно для придворных танцев. Спектакль имел грандиозный успех и дал толчок дальнейшей популяризации балета.
15 октября 1815 года началась ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены. Подробнее.
15 октября 1894 года началось «дело Дрейфуса», которое на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. Подробнее.
15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари (Маргариту Целле).
15 октября 1946 года за несколько часов до смертной казни отравился «второй нацист после Гитлера» — рейхсминистр авиации и главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был «главным обвиняемым» на Нюрнбергском процессе. Подробнее.
15 октября 1960 года родился известный Евгений Комаровский – харьковский педиатр, автор популярных книг и видеопрограмм.
15 октября 1959 года агент КГБ в Мюнхене убил главу руководства ОУН Степана Бандеру. Подробнее.
15 октября 1970 года произошел первый в СССР резонансный (и успешный) случай захвата самолета с целью вырваться за «железный занавес». Подробнее.
15 октября 1990 года во время «Революции на граните» одного из ее лидеров – главу Киевской организации Украинского студенческого союза (УСС) Олеся Дония допустили выступить с трибуны Верховной Рады. Это произошло под давлением стотысячной колонны манифестантов, которая прошла от Крещатика к стенам ВР и оцепила здание. Доний зачитал с трибуны требования голодающих студентов. А вечером начался новый этап акции – «оккупационная забастовка».
Церковный праздник 15 октября
15 октября чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского. Он был уроженцем Анкиры в Галатии. Его родители Епифаний и Анна вели добродетельную христианскую жизнь. Когда мальчику было семь лет, его отец умер, и в дальнейшем Ефимий стал опорой матери во всех делах. Он отслужил в армии, а после, по требованию матери, женился. После рождения дочери он тайно покинул дом, чтобы поступить в монастырь. 15 лет преподобный Ефимий работал на горе Олимп, где научился у старцев монашеским подвигам. А потом переселился в Афон. По дороге на Святую Гору он послал жене и матери сообщение о том, что стал монахом, и крест, призывая последовать его примеру. На Афоне преподобный принял великую схиму и жил три года в пещере, в безмолвии. По велению Бога, святой Ефимий в 863 году на горе Перистера, неподалеку от Солуни, основал две обители, которыми руководил 14 лет, оставаясь в сане дьякона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Умер святой в 889 году.
Народные приметы
Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.
Если вокруг месяца белые круги – ждите мороз.
Кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.
Что нельзя делать 15 октября
Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.
Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.
Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случился пожар.
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября – Всемирный день мытья рук. В этот день 1581 года состоялось первое публичное балетное представление".