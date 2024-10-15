Сьогодні 15 жовтня: яке свято та день в історії

15 жовтня – Всесвітній день миття рук. Цього дня 1581 року відбулася перша публічна балетна вистава. У 1815-му почалося заслання Наполеона на острові Святої Єлени. У 1894-му почалася так звана “справа Дрейфуса”. У 1917-му розстріляли Мата Харі. У 1946-му за дві години до страти отруївся Герман Герінг. У 1959-му агент КДБ убив Степана Бандеру. А в 1970-му в СРСР громадяни захопили літак, щоб вирватися за “залізну завісу” – і вирвалися.

Свята та пам’ятні дати 15 жовтня

15 жовтня – Всесвітній день миття рук (або Всесвітній день чистих рук).

Також цього дня: Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, Міжнародний день втраченої дитини.

15 жовтня в історії

15 жовтня 1581 року відбулася перша публічна балетна вистава – “Ballet Comique de la Reine” (“Комедійний балет королеви”). Її створення ініціювала особисто королева Катерина Медічі – мати кількох королів Франції. На той момент королем був її улюблений син Генріх III.

Балет як придворний танець з’явився ще за часів Відродження в Італії. Досить скромні за сучасними мірками па – коротенькі стрибки та обережні повороти – виконували дворяни на балах. Іноді наприкінці танцю до нього приєднувалась і не титулована публіка. Однак це було просто частиною балу, а не виставою. Перетворити балет на окреме видовищне мистецтво вирішила саме Катерина. Від своєї родини – Медічі – вона перейняла відданість мистецтву. Тому підтримувала його у Франції. Вважають, що навіть придворний балет зробила популярним у Парижі саме ця королева.

Спектакль, який вважається першим в історії балету, готували для весілля міньйона короля – герцога де Жуаєза та Маргарити Лотаринзької – сестри королеви Луїзи, дружини Генріха III.

Спектакль поєднував елементи театру, музики та хореографії. Він тривав п’ять із половиною годин. І королева з королем теж брали участь у ньому. Танцюристи виходили на сцену з-за декорації, що не було характерним для придворних танців. Вистава мала грандіозний успіх і дала поштовх подальшій популяризації балету.

15 жовтня 1815 року почалося заслання Наполеона Бонапарта на острові Святої Єлени. Докладніше.

15 жовтня 1894 року почалося “справа Дрейфуса”, яка на довгі роки розколола та дестабілізувала французьке суспільство. Докладніше.

15 жовтня 1917 року за шпигунство на користь Німеччини розстріляли голландську танцівницю Мата Харі (Маргариту Целле).

15 жовтня 1946 року за кілька годин до страти отруївся “другий нацист після Гітлера” – рейхсміністр авіації та головнокомандувач Люфтваффе Герман Герінг. Він був “головним обвинуваченим” на Нюрнберзькому процесі. Докладніше.

15 жовтня 1960 року народився відомий Євген Комаровський – харківський педіатр, автор популярних книг та відеопрограм.

15 жовтня 1959 року агент КДБ у Мюнхені вбив голову керівництва ОУН Степана Бандеру. Докладніше.

15 жовтня 1970 року відбувся перший у СРСР резонансний (і успішний) випадок захоплення літака з метою вирватися за “залізну завісу”. Докладніше.

15 жовтня 1990 року під час “Революції на граніті” одного з її лідерів – голову Київської організації Української студентської спілки (УСС) Олеся Донія допустили виступити із трибуни Верховної Ради. Це сталося під тиском стотисячної колони маніфестантів, яка пройшла від Хрещатика до стін ВР та оточила будівлю. Доній зачитав із трибуни вимоги голодуючих студентів. А ввечері розпочався новий етап акції – “окупаційний страйк”.

Церковне свято 15 жовтня

15 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Єфимія Нового, Солунського. Він був уродженцем Анкіра в Галатії. Його батьки Епіфаній та Ганна вели доброчесне християнське життя. Коли хлопчикові було сім років, його батько помер, і надалі Єфимій став опорою матері у всіх справах. Він відслужив військову службу, а після неї, на вимогу матері, одружився. Після народження дочки він таємно залишив будинок, щоб вступити до монастиря. 15 років преподобний Єфимій працював на горі Олімп, де навчився у старців чернечим подвигам. А потім переселився на Афон. Дорогою на Святу Гору він послав дружині та матері повідомлення про те, що став ченцем, і хрест, закликаючи наслідувати його приклад. На Афоні преподобний прийняв велику схиму та жив три роки в печері, в безмовності. За наказом Господа, святий Єфимій у 863 році на горі Перистера, неподалік Солуні, заснував дві обителі, якими керував 14 років, залишаючись у сані диякона. В одній із них прийняли постриг його мати та дружина. Помер святий 889 року.

Народні прикмети

Холодний вітер та закрите хмарами небо віщують сувору зиму.

Якщо навколо місяця білі кола — чекайте на мороз.

Кішка п’є багато води — до погіршення погоди.

Що не можна робити 15 жовтня

Не варто ходити в ліс поодинці, оскільки можна зустріти агресивних лісових тварин.

Не слід пити воду з криниці та джерел без кип’ятіння.

Розтоплену піч не можна залишати без нагляду, щоб не сталося пожежі.