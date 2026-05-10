Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв после удара беспилотника услышали жители Харькова в 16:33.
Атака российского беспилотника на Харьков произошла после оглашения воздушной тревоги.
Мониторы сообщали, что на город движется со стороны Русской Лозовой через Малую Даниловку БпЛА «Молния».
«В Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА. По предварительной информации, вспыхнул пожар», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пока что обращений к медикам не было. На месте прилетов работают экстренные службы города и области.
«По уточненной информации, в Киевском районе, вследствие удара вражеского удара БпЛА загорелась крыша частного дома. Огнеборцы ГСЧС локализовали пожар. Без пострадавших», — уточнил позже Синегубов.
Читайте также: Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, взрыв, дрон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 17:10;