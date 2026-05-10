Live

Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар

Происшествия 17:10   10.05.2026
Оксана Якушко
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар

Взрыв после удара беспилотника услышали жители Харькова в 16:33. 

Атака российского беспилотника на Харьков произошла после оглашения воздушной тревоги.

Мониторы сообщали, что на город движется со стороны Русской Лозовой через Малую Даниловку БпЛА «Молния».

«В Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА. По предварительной информации, вспыхнул пожар», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пока что обращений к медикам не было. На месте прилетов работают экстренные службы города и области.

«По уточненной информации, в Киевском районе, вследствие удара вражеского удара БпЛА загорелась крыша частного дома. Огнеборцы ГСЧС локализовали пожар. Без пострадавших», — уточнил позже Синегубов.

Читайте также: Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 17:28
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 17:10
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
10.05.2026, 13:38
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
10.05.2026, 11:00
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
10.05.2026, 09:50
Двое с травмами, среди них – ребенок: ДТП произошло под Харьковом (фото)
Двое с травмами, среди них – ребенок: ДТП произошло под Харьковом (фото)
10.05.2026, 17:42

Новости по теме:

01.05.2026
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
30.04.2026
Удары не стихают четвертый день: российские БпЛА атаковали села на Харьковщине
22.04.2026
Новое оборудование против «Молний» тестируют на Харьковщине — что известно
22.04.2026
Новости Харькова — главное 22 апреля: ситуация в Богодухове, закрыли U420
21.04.2026
«Молния» ударила по АЗС в Харькове — Терехов сообщил о «прилете»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 17:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв после удара беспилотника услышали жители Харькова в 16:33. ".