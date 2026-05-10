Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар

Взрыв после удара беспилотника услышали жители Харькова в 16:33.

Атака российского беспилотника на Харьков произошла после оглашения воздушной тревоги.

Мониторы сообщали, что на город движется со стороны Русской Лозовой через Малую Даниловку БпЛА «Молния».

«В Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА. По предварительной информации, вспыхнул пожар», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пока что обращений к медикам не было. На месте прилетов работают экстренные службы города и области.

«По уточненной информации, в Киевском районе, вследствие удара вражеского удара БпЛА загорелась крыша частного дома. Огнеборцы ГСЧС локализовали пожар. Без пострадавших», — уточнил позже Синегубов.