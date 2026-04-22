Новости Харькова — главное 22 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:58
«Молния» ночью ударила по Харькову
В Харькове вновь была тревожная ночь. Сирены выли неоднократно. Первая из воздушных тревог была затяжной — с 21:46 21 апреля по 01:25 22 апреля. В этот промежуток времени по городу ударил российский БпЛА «Молния». Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Досталось инфраструктурному объекту. Обошлось без пострадавших.
Перерыв на спокойный сон в 01:25 был очень кратким. Уже в 01:30 тревогу возобновили — до 03:15. Третий период опасности начался в 04:47 и длился до самого утра. При этом мониторинговые каналы периодически информировали о пролете небольших ударных беспилотников («Молний» и FPV) в различных районах региона. Последнее подобное сообщение было около 6 утра. В 06:57 прозвучал отбой.
Читайте также: Сегодня 22 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
• Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 06:58;