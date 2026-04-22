Сегодня 22 апреля 2026: какой праздник и день в истории

22 апреля 2016 года подписали Парижское климатическое соглашение. В 1972-м завершился первый успешный заплыв гребцов через Тихий океан. В 1970-м в США впервые в мире отпраздновали День Земли. В 1943-м швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. В 1918-м армия УНР освободила Крым от большевиков. В 1915-м немецкая армия применила газ для атаки на город Ипр. В 1500-м первые европейцы достигли берегов Бразилии. В 1370-м заложили первый камень Бастилии.

Праздники и памятные даты 22 апреля

22 апреля – Международный день Матери-Земли и Всемирный день селфи Земли.

В среду последней полной недели апреля отмечают Международный день секретаря.

22 апреля в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень известнейшей французской крепости, а в дальнейшем – “VIP-тюрьмы” Бастилии. Подробнее.

22 апреля 1500 года первые европейцы достигли берегов Бразилии. Это была экспедиция во главе с 32-летним португальцем Педру Альваришем Кабралом. Подробнее.

22 апреля 1915 года немецкая армия во время Первой мировой войны совершила массированную газовую атаку на бельгийский город Ипр. Подробнее.

22 апреля 1918 года армия УНР освободила Крым от большевиков. Операцией командовал полковник Петр Болбочан. Подробнее.

22 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. Его действие Хофман описал очень четко, ведь прежде испытал на себе. Подробнее.

22 апреля 1970 года в США впервые в мире отпраздновали День Земли. Инициатором акции стал американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон. Подробнее.

22 апреля 1972 года на берег острова Хейман вблизи Австралии сошла удивительная пара авантюристов – Джон Фэрфакс и Сильвия Кук. Перед этим они вдвоем на гребной лодке преодолели Тихий океан. Они гребли из самого Сан-Франциско 363 дня и стали первыми людьми в мире, которым удалось такое путешествие. Сильвия Кук еще и стала первой женщиной, преодолевшей на лодке любой океан. Подробнее.

22 апреля 2016 года подписали Парижское климатическое соглашение. Его глобальной целью является борьба с изменением климата и минимизация его последствий. Соглашение заключили в рамках Конвенции ООН об изменении климата (1992 года). Предшественником документа, подписанного в Париже, был Киотский протокол. Формально его подписали в 1997 году, однако из-за сложной системы ратификации он вступил в силу только в 2005-м. Первый период обязательств по протоколу завершился в 2012-м. Тогда разработали поправки и новые обязательства – до 2020 года. Но из-за волокиты с ратификацией эти изменения вступили в силу только тогда, когда период обязательств уже завершился. Учитывая такую ​​медлительность в согласовании климатических договоренностей, страны – лидеры движения против глобального потепления сразу, с 2012-го, начали разрабатывать меры, которые необходимо будет принять после 2020 года. Именно эти меры согласовали 196 стран в 2015 году на конференции по климату в Париже.

Цель Парижской климатической сделки – удержать рост температуры значительно ниже 2°C и добиться его сдерживания на уровне до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. На данный момент планета уже прогрелась примерно на 1,1°C – 1,2°C по сравнению с концом XIX века. Ситуация может еще ухудшиться, учитывая, что президент США Дональд Трамп вывел свою страну из Парижского соглашения — причем дважды. Первый раз — на первом президентском сроке. Второй — на втором. Соответствующий указ Трамп подписал сразу после инаугурации. Процедура выхода заняла год – и завершилась 27 января 2026-го.

«Хотя правительство США покидает свое место за столом переговоров, остальной мир, вероятно, будет продолжать совместные усилия для борьбы с ростом температуры — последние три года были самыми жаркими за всю историю наблюдений, отмеченными смертельными и дорогостоящими лесными пожарами и наводнениями. Но прогресс может быть сложнее без участия крупнейшей экономики и крупнейшего исторического загрязнителя, чье отсутствие также может дать некоторым странам прикрытие для принятия менее строгих обязательств», — прогнозирует Bloomberg.

Церковный праздник 22 апреля

22 апреля чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 апреля утром туман, то год будет урожайным.

Если одуванчики цветут, то холодов больше не будет.

Если в этот день рано поют петухи, то погода будет дождливой и ветреной.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя ругаться и ссориться.

Не стоит ходить по траве босиком.

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками.